BPS Beberkan Alasan 11 Juta PBI BPJS Kesehatan Sempat Dinonaktifkan

Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi membeberkan alasan dibalik penonaktifan 11 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu.

"Kenapa dinonaktifkan? Jadi dari 11.017.233 dinonaktifkan sebagian besar itu karena mereka berada di desil 6 sampai 10 yang bukan menjadi desil penerima bantuan iuran, karena PBI desil 1 sampai 5. Tapi di antara itu semua dari 11 juta masih ada 254.443 individu yang sebenarnya berada di desil 1 sampai 5," ujar Sonny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Ia lantas mengungkapkan, mengapa sebagian orang yang tak layak mendapatkan PBI justru berada di desil 1 sampai 5.

"Pertama, karena ada 72.226 orang sudah meninggal dunia, yang kedua karena ada 126.113 individu yang berpindah segmen dari PBI menjadi membayar secara mandiri. Lalu kemudian 8.034 sudah direaktivasi sebelumnya dan diberi kesempatan selama 6 bulan untuk melakukan perbaikan data, tetapi selama 6 bulan tidak melakukan perbaikan atau tidak merespon," tuturnya.

Selain itu, 31.939 orang yang sebenarnya berada di desil 1 sampai dengan 5, tetapi Nomor Induk Kependudukannya (NIK) tidak lagi terdaftar di DTSEN.

"16.103 adalah anggota PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/anggota legislatif/guru sertifikasi, dan 28 orang yang bansos tidak digunakan sesuai peruntukannya misalnya terkait judol ataupun pinjol dan seterusnya," ungkapnya.

Ia mengatakan dari 11 juta PBI terdapat 106.153 individu yang menderita penyakit katastropik, sehingga kelompok ini menjadi target pertama untuk pengecekan di lapangan atau ground check baik oleh BPS maupun Kementerian Sosial (Kemensos).

"Dari 11 juta individu itu masuk dalam 5,9 juta keluarga. Untuk tahap pertama sesuai dengan kesepakatan bersama DPR, dilakukan pengecekan lapangan oleh BPS bersama Kemensos yang pertama pada 27 Februari sampai 14 Maret 2026 terhadap 106.153 yang memiliki penyakit katasktropik," jelasnya.

Pada ground check tahap pertama, kata dia, BPS pengalokasikan seluruh petugas atau pegawai organik untuk melakukan ground check di lapangan khusus untuk kabupaten/kota dengan jumlah individu kurang dari 1.000

Sementara itu, Kemensos melalui pendamping PKH melaksanakan ground check pada kabupaten/kota yang jumlah individu yang harus dicek lebih dari 1.000. Total ada 513 kabupaten/kota yang harus dicek.

"Lalu kemudian 17 dilakukan oleh Kemensos dan sisanya oleh BPS. Di tahap 2 ya sudah berjalan sejak 1 April 2026 itu kami melakukan ground cek terhadap 10,9 juta individu atau 5,8 juta keluarga dilakukan oleh pendamping PKH," pungkasnya.