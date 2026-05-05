BPS Ungkap Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Mulai Melambat

Badan Pusat Statistik (BPS) membawa kabar terbaru mengenai potret demografi Tanah Air. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia tercatat mulai mengalami perlambatan dalam lima tahun terakhir.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa penduduk Indonesia saat ini tumbuh di angka 1,08 persen per tahun. Angka ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2020 yang berada di level 1,10 persen.

"Penduduk Indonesia masih terus bertumbuh dengan laju 1,08 persen per tahun, dan setengahnya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa," ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Jawa Masih Jadi Magnet Utama

Hingga tahun 2025, total jumlah penduduk Indonesia mencapai 284,67 juta jiwa. Ironisnya, di tengah upaya pemerataan, magnet Pulau Jawa rupanya masih terlalu kuat. Data BPS menunjukkan sebanyak 55,65 persen penduduk Indonesia masih berjejal di pulau seluas 128 ribu kilometer persegi tersebut.

Menariknya, struktur kependudukan saat ini didominasi oleh generasi muda. Sekitar 68,92 persen penduduk merupakan gabungan dari Gen-Z, Milenial, dan Post-Gen Z. Namun, Indonesia mulai menghadapi tantangan baru dalam hal rasio ketergantungan.

BPS mencatat rasio ketergantungan naik menjadi 45,05. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif kini harus menanggung beban 45 orang usia nonproduktif. Angka ini meningkat dibandingkan posisi tahun 2020 yang sebesar 44,33.

Angka Kelahiran dan Kematian Ibu Menurun

Tren melambatnya pertumbuhan ini sejalan dengan turunnya Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR). Saat ini, TFR Indonesia berada di angka 2,13, turun dari sebelumnya 2,18. Penurunan ini dipicu oleh tren menyusutnya angka kelahiran pada kelompok perempuan usia muda (15-24 tahun).

Di sisi lain, Indonesia mencatatkan prestasi gemilang pada sektor kesehatan. Angka Kematian Bayi (IMR) menurun tajam menjadi 14,12 per 1.000 kelahiran hidup. Begitu pula dengan Angka Kematian Ibu (MMR) yang terjun bebas ke angka 144 per 100.000 kelahiran hidup—turun lebih dari separuh jika dibandingkan dengan data tahun 2010.

Eksodus dari Jakarta Meningkat

BPS juga menyoroti dinamika mobilitas penduduk. Terjadi peningkatan pada angka migrasi internasional, baik masuk maupun keluar. Sementara di kancah domestik, DKI Jakarta mencatatkan fenomena menarik.

Provinsi jantung ekonomi ini menjadi daerah dengan persentase migrasi keluar antarprovinsi terbesar. Warga Jakarta tampaknya mulai banyak yang memilih untuk meninggalkan ibu kota dan menetap di daerah lain, baik secara permanen maupun migrasi risen.

Melalui data SUPAS 2025 ini, pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, terutama dalam menghadapi pergeseran beban ketergantungan dan distribusi penduduk yang masih timpang.