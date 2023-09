Brace Benzema Bawa Madrid Akhiri 2022 di Puncak Klasemen La Liga

Real Madrid menang 2-0 saat bertandang ke markas Real Valladolid di Estadio Municipal Jose Zorilla pada pekan ke-15 Liga Spanyol Sabtu (31/12/2022) dini hari WIB.

Kedua gol Madrid pada laga ini dicetak oleh Karim Benzema pada menit ke-83 dan ke-89.

Tiga poin itu membuat Madrid memuncaki klasemen La Liga dengan raihan 38 poin, hanya unggul satu poin dari Barcelona yang bermain Sabtu malam ini pukul 20.00 WIB. Sementara itu, Valladolid belum naik ke peringkat 15 dengan raihan 17 poin dari 15 pertandingan.

Real Madrid mendapat peluang bagus di menit ke-17 babak pertama. Benzema mendapat bola muntah di depan gawang namun tembakannya dibelokkan oleh Jordi Matip. Valladolid baru menyerang setelah 36 menit. Tembakan Alvaro Aguado membentur sudut kiri atas tiang dan Thibaut Courtois melakukan penyelamatan. Tim tuan rumah kembali mengancam di menit ke-68 saat umpan silang Quique membentur kepala Sergio León, namun Courtois kembali menyelamatkannya.

Madrid punya peluang emas mencetak gol di menit ke-81. Belakangan, wasit memutuskan bahwa Harvey Sanchez sedang bermain bisbol dan menunjuk titik putih.

Keputusan ini dibuat melawan Real Valladolid. Leon bahkan mendapat kartu merah karena menyerang wasit dan empat wasit.

Benzema melangkah maju saat sang kiper mendapat hadiah penalti dan tembakan Masip membentur pojok kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0.

Madrid berhasil membuat skor tandang menjadi 2-0 di menit ke-89. Camavinga memulai pergerakan dari kiri dan mengoper ke Benzema di tengah kotak penalti. sebelum melepaskan kaki kanannya untuk menghajar Masip lagi. Carlo Ancelotti mengakhiri 2022 dengan kemenangan 2-0 atas Valladolid.

🥹😍 All I want in 2⃣0⃣2⃣3⃣ is more celebrations like this! #HalaMadrid pic.twitter.com/VQwIQ9vJFa