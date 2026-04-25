Brankas Negara Diselamatkan Minyak Sawit

Lagi-lagi perang Iran membuat pemerintah Indonesia tak punya pilihan, selain berhemat energi. Harga minyak dunia semakin mahal. Mulai Juli ini, tak ada lagi impor solar. Penggantinya biodiesel B50.

Konflik Iran dengan AS dan Israel kini melebar ke Selat Hormuz. Dampaknya, semakin banyak negara didera krisis energi. Sebelum terjangkiti, Indonesia melakukan langkah ini.

Perang Iran yang dipicu serangan Amerika Serikat (AS) dan Zionis Israel jelas bertentangan dengan ajaran tokoh AS, Benjamin Franklin.

Bapak pendiri atau Founding Father AS itu mengingatkan bahwa tidak pernah ada perang yang baik atau perdamaian yang buruk. Intinya, seluruh dunia hendaknya menghindari perang sekuat tenaga.

Karena perang di zaman sekarang, daya rusaknya tak hanya ditanggung negara yang berperang. Negara yang tak tahu apa-apa bakal ikut terkena. Minimal perekonomiannya kena imbas.

Tentu saja Indonesia kena dampaknya. Gara-gara perang Iran, harga minyak dunia meroket tajam, sehingga memaksa pemerintah menjalankan penghematan energi.

Termasuk mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) hingga biodiesel B50 per 1 Juli 2026, seiring penghentian impor solar yang menghemat keuangan negara minimal Rp48 triliun.

"Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk," kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur, Minggu (20/4/2026).

Namun, di balik ambisi tersebut, kesiapan implementasi B50 masih menyisakan banyak masalah. Mulai dari hulu hingga hilir, tidak semua sektor bergerak dengan kecepatan yang sama.

Selama ini, program B50 merupakan cara untuk mewujudkan ambisi pemerintah menghentikan impor solar. B50 merupakan campuran 50 persen solar dan 50 persen biodiesel berbasis sawit atau fatty acid methyl ester (FAME).

Untuk memperkuat implementasi B50, pemerintah menunjuk PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) berperan aktif dalam pengembangan bensin berbasis sawit, mulai dari skala kecil sebelum diperluas ke industri besar. “Ini energi masa depan Indonesia. Sawit bisa jadi solar, bahkan jadi bensin,” kata Amran.

Sebelumnya, program biodiesel 40 persen atau B40 mampu mengurangi impor solar secara signifikan. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), impor solar pada 2025 mencapai 5,29 juta ton, atau turun 25 persen dibandingkan 2024 (year on year/yoy).

Pada 2025, nilai impor solar juga turun 32 persen (yoy) menjadi US$3,49 miliar. Angka tersebut merupakan gabungan impor komoditas dengan kode HS 27101971 (bahan bakar kendaraan bermesin diesel) dan 27101972 (bahan bakar diesel lainnya).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, hal senada: impor solar akan berhenti di paruh kedua 2026.

Ia memastikan Kementerian ESDM tidak akan mengeluarkan izin impor solar, sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto. Selain B50, penghentian impor solar juga dilakukan seiring beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kilang Balikpapan yang berkapasitas 360 ribu barel ini tidak hanya memproduksi solar, tetapi juga bensin, LPG, serta produk petrokimia lainnya.

“Sesuai dengan peraturan menteri dan peraturan presiden sejak 2005, kita harus memprioritaskan produk dalam negeri,” kata Bahlil di Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1).

Berhemat Rp48 Triliun

Terkait seberapa besar dana APBN yang bisa dihemat dari implementasi B50, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menghitung.

Program B50 yang mencampurkan 50 persen bahan bakar nabati (sawit/CPO) atau FAME dengan 50 persen solar akan menghemat anggaran subsidi hingga Rp48 triliun. Selain itu, impor solar dapat ditekan hingga 4 juta kiloliter per tahun.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2026). (Foto: Inilah.com/ Clara Anna S)

“Dalam setahun, bahkan enam bulan saja, sudah ada penghematan dari penggunaan bahan bakar fosil dan penghematan subsidi dari biodiesel yang diperkirakan Rp48 triliun,” ujar Airlangga di Istana Negara, Rabu (8/4).

Selain menghemat anggaran subsidi, kata Airlangga, mandatori B50 ini bertujuan menjaga keberlanjutan sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional terhadap gejolak harga energi global.

Pemerintah juga mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dari sisi kesiapan teknis, pemerintah memastikan uji coba B50 hampir rampung.

Program B50 ini merupakan kelanjutan dari kebijakan biodiesel sebelumnya, yakni B40 yang telah diterapkan secara nasional sejak awal 2025.

Dengan peningkatan kadar campuran ini, Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu negara pionir dalam pemanfaatan bahan bakar nabati skala besar.

Berebut Minyak Sawit

Di balik pengembangan B50 yang tergesa-gesa, sejatinya tersimpan petaka. Lantaran, B50 menyedot minyak sawit dalam jumlah besar, sekitar 16–17,5 juta ton.

Sementara produksi minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dalam 5 tahun terakhir berada di kisaran 48–51 juta ton.

Untuk industri pangan membutuhkan CPO sebanyak 9,8 juta ton. Sedangkan industri oleokimia memerlukan 2,2 juta ton CPO.

Sehingga total kebutuhan CPO untuk B50, industri pangan, dan oleokimia hampir 30 juta ton. Tersisa sekitar 21 juta ton. Angka ini sangat rendah karena ekspor CPO biasanya di atas 30 juta ton.

Saat ini, harga CPO dunia sedang tinggi-tingginya, seharusnya menjadi peluang cuan bagi industri dalam negeri, serta meningkatkan penerimaan negara lewat devisa maupun pajak.

Namun semuanya harus kandas karena produksi sawit nasional bakal tersedot di dalam negeri, tentunya dengan harga yang “ditekan” negara.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mengaku, ada kebutuhan tambahan CPO dari implementasi B50 yang membuat ekspor produk olahan minyak sawit, atau processed palm oil, tergerus sekitar 3 juta ton.

"Namun, karena program B50 baru diterapkan pada Juli 2026, penurunan ekspor diperkirakan hanya separuhnya, atau sekitar 1,5 juta ton," beber Eddy, Kamis (2/4).

Ke depan, Eddy mengatakan, pemerintah harus mendukung seluruh pelaku industri sawit untuk menggenjot produksinya. Upaya intensifikasi melalui peremajaan sawit rakyat serta replanting oleh perusahaan perlu didorong pemerintah.

“Untuk pemberlakuan B50 satu semester membutuhkan tambahan sekitar 1,5 juta ton. Untuk B50 cukup dengan intensifikasi melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan replanting perusahaan,” kata Eddy.

Eddy benar, lonjakan permintaan CPO dari penerapan B50 tidak diikuti kenaikan produksi. Hal ini akan memperketat persaingan penggunaan CPO di dalam negeri.

Peneliti independen, Akhmad Hanan menjelaskan, industri pangan, oleokimia, hingga manufaktur berbasis turunan sawit menjadi pihak yang paling rentan terdampak ketika porsi CPO untuk biodiesel meningkat.

Kondisi ini, kata Hanan, dapat memicu kenaikan biaya produksi di sejumlah sektor yang juga bergantung pada komoditas tersebut.

“Ini pada akhirnya bisa memicu tekanan biaya di industri pangan dan sektor turunannya kalau tidak diimbangi dengan manajemen pasokan yang baik,” kata Hanan.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Manurung menyebut, program B50 pada dasarnya akan memperbesar serapan CPO domestik dan mengurangi ketergantungan pada ekspor.

Namun, ia mengingatkan bahwa struktur produksi sawit nasional masih menghadapi tantangan produktivitas dan keterbatasan pasokan.

“Jadi kita menggunakan CPO untuk diblending ke solar murni. Tentu ini akan mengurangi ekspor,” ujarnya.

Ia menyebut, total produksi CPO Indonesia sekitar 56 juta ton per tahun, dengan porsi ekspor masih cukup besar meski terus menurun seiring peningkatan mandatori biodiesel.

Menurut dia, tekanan terbesar justru ada pada kemampuan produksi jangka panjang. Program replanting kebun sawit rakyat yang dinilai belum berjalan optimal membuat potensi peningkatan produksi belum sepenuhnya tercapai.

“Dari 2,5 juta hektare yang mau direplanting, progresnya baru sekitar 400 ribu hektare,” kata Gulat.

Tanpa percepatan replanting, Indonesia akan menghadapi tarik-menarik antara kebutuhan energi dan kebutuhan industri lain yang juga bergantung pada CPO, seperti pangan dan oleokimia.

Dalam kondisi tersebut, ruang pasokan menjadi semakin terbatas ketika permintaan biodiesel meningkat. “Kalau tahun depan naik ke B60, itu mulai jadi persoalan kalau kita tidak menambah produksi,” ujarnya.

Ekspor Anjlok, Hemat Devisa

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim implementasi B50 mulai 1 Juli 2026 mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, memastikan persiapan teknis melalui uji jalan (road test) B50 tengah berlangsung di berbagai sektor.

Implementasi B50 akan dilakukan serentak mulai 1 Juli 2026. “Insya Allah sesuai arahan bisa 1 Juli. Semua sektor langsung B50, tidak ada yang tetap B40 lalu bertahap ke B50, karena itu justru menyulitkan infrastruktur. Jadi dimulai serentak di seluruh Indonesia,” kata Eniya di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50, Lembang, Bandung, Rabu (22/4/2026).

ESDM mencatat potensi penghematan devisa mencapai Rp157,28 triliun, meningkat dibandingkan target program B40 sebesar Rp140 triliun.

Selain itu, implementasi B50 diproyeksikan menyerap lebih dari 2,2 juta tenaga kerja serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton CO₂.

Eniya menyebut, pasokan bahan baku, khususnya FAME (Fatty Acid Methyl Ester), masih dalam perhitungan, namun diyakini mencukupi. “Kalau saya melihat volumenya masih terpantau. Pasokan terus kami hitung, tapi prediksi kami cukup, FAME-nya cukup,” ujarnya.

Dari sisi teknis, spesifikasi B50 diperketat untuk menjaga performa mesin, terutama dengan menekan kandungan air maksimal 300 ppm.

Hasil uji terbaru menunjukkan kandungan air B50 berada di level 208,81 ppm, lebih rendah dari ambang batas. “Semakin rendah kandungan air, semakin baik untuk performa mesin. Kalau terlalu tinggi, itu yang biasanya memengaruhi kinerja. Sejauh ini hasil uji menunjukkan performa mesin tetap baik, bahkan tanpa perlu penggantian filter,” jelasnya.

Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian uji sektor otomotif rampung pada Juni 2026. Sementara sektor lain seperti alat berat dan perkeretaapian akan menyusul secara bertahap hingga akhir tahun.

Adapun realisasi penyaluran biodiesel hingga pertengahan April 2026 telah mencapai 3,90 juta kiloliter, atau sekitar 24,9 persen dari total alokasi awal tahun sebesar 15,65 juta kiloliter.

Dengan hasil uji sementara yang menunjukkan performa aman dan andal, pemerintah optimistis B50 dapat memperkuat kemandirian energi nasional—meski di sisi lain berpotensi menekan ekspor sawit.

Isu Lebih Boros

Sejumlah tantangan muncul dari sisi pengguna B50, mulai dari kendaraan ringan, alat dan mesin pertanian, hingga kereta api. Pemerintah pun melakukan uji coba B50 pada berbagai moda, mulai mobil, bus, truk, hingga alat berat—sebelum kebijakan ini diterapkan pada 1 Juli 2026.

Pengamat otomotif, Bebin Djuana, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam implementasi. “Indonesia akan menjadi negara pertama yang berani memakai B50. Dari sisi kompatibilitas, belum ada merek yang benar-benar siap,” ujarnya.

Ia menyoroti karakteristik B50 yang memiliki nilai energi lebih rendah dibandingkan solar konvensional. Artinya, konsumsi bahan bakar berpotensi lebih boros. Selain itu, sifat higroskopis biodiesel—mudah menyerap air—dapat meningkatkan risiko gangguan pada sistem bahan bakar.

Menurutnya, kondisi tersebut bisa berdampak pada naiknya biaya perawatan kendaraan jika tidak diantisipasi sejak awal. Karena itu, pengujian lintas sektor menjadi krusial untuk memastikan kesiapan teknologi dan infrastruktur.

Di sisi lain, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara, menyatakan hasil uji coba sementara menunjukkan kinerja yang cukup baik. Bahkan, B50 berpotensi menjadi ciri khas (trademark) Indonesia di tingkat global.

“Sejauh ini hasilnya cukup bagus. Mudah-mudahan ini bisa menjadi alternatif tersendiri, apalagi B50 ini yang pertama di dunia. Kalau hasilnya konsisten baik, ini bisa jadi keunggulan Indonesia,” ujar Kukuh, Rabu (23/4).

Kukuh menilai industri otomotif nasional cukup teruji menghadapi tekanan global, mulai dari krisis 1998 hingga pandemi COVID-19. Menurutnya, tantangan saat ini—seperti gangguan rantai pasok, kenaikan biaya logistik, dan fluktuasi nilai tukar—memang nyata, tetapi masih bisa dikelola.

Kuncinya, kata dia, ada pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga ketahanan industri.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengembangan teknologi kendaraan yang lebih efisien. Selain elektrifikasi penuh, teknologi transisi seperti hybrid dan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) tetap relevan untuk menekan konsumsi bahan bakar.

Dari sisi teknis, hasil pengujian menunjukkan kualitas B50 telah memenuhi spesifikasi. Kandungan FAME berada di kisaran 49–50 persen, sementara parameter penting seperti kadar air, monogliserida, dan stabilitas oksidasi masih dalam batas yang dipersyaratkan.

Bahkan, batas maksimum kadar air diperketat menjadi 300 ppm, lebih rendah dibandingkan standar B40 sebesar 320 ppm, langkah yang diharapkan dapat menjaga performa mesin tetap optimal.

Jhonlin Semakin Berkibar

Program mandatori B50 jelas menjadi angin segar bagi industri minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Salah satu yang ikut terdongkrak adalah PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR).

Cerobong asap di pabrik CPO milik pengusaha asal Kalimantan Selatan (Kalsel), Andi Syamsuddin Arsyad—yang akrab disapa Haji Isam—terus mengepul. Mesin produksi bergerak nyaris tanpa henti, seolah tak pernah beristirahat.

Maklum, pesanan terus mengalir. Terutama untuk produksi fatty acid methyl ester (FAME), yang kini mencapai kapasitas 495.000 metrik ton per tahun.

Direktur Keuangan JARR, Temmy Iskandar, mengungkapkan hingga saat ini perusahaan belum berencana menambah kapasitas produksi FAME. Meski begitu, JARR tetap optimistis dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan biodiesel nasional.

Menurut Temmy, prospek bisnis FAME tahun ini tetap menantang, seiring dinamika geopolitik global yang mendorong kenaikan harga gasoil. Kondisi tersebut turut memengaruhi struktur biaya dan pergerakan pasar energi.

Kendati demikian, JARR menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam implementasi B50. “Sebagai produsen, kami akan mendukung kebijakan ini untuk mendorong hilirisasi energi, memperkuat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan impor solar, serta meningkatkan bauran energi terbarukan nasional,” ujar Temmy, Minggu (5/4).

Dari sisi kinerja, JARR mencatat pertumbuhan sepanjang Januari–September 2025. Penjualan hingga kuartal III-2025 mencapai Rp3,08 triliun, naik 17,24 persen secara tahunan dari Rp2,63 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara rinci, segmen FAME menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp2,56 triliun. Disusul Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) sebesar Rp231,36 miliar, Crude Glycerine (CG) Rp165,99 miliar, dan minyak goreng Rp64,15 miliar.

Adapun segmen kernel menyumbang Rp43,9 miliar, fatty matter (FM) Rp20,91 miliar, serta tandan buah segar (TBS) Rp2,18 miliar. (ipe/clara)