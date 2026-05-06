Laga Persija Vs Persib Dipindah ke Samarinda, Digelar di Stadion Segiri

Direktur Utama operator kompetisi I.League, Ferry Paulus, usai rapat koordinasi bersama pihak kepolisian di Mabes Polri, Rabu (6/5/2026).

Harapan pendukung Persija Jakarta untuk menyaksikan duel klasik kontra Persib Bandung di Jakarta dipastikan sirna. Laga bertajuk El Clasico Indonesia yang semula diharapkan berlangsung di ibu kota resmi dipindahkan ke Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.

Pertandingan pekan ke-32 Super League 2025/2026 tersebut tetap akan digelar sesuai jadwal pada Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Keputusan ini dikonfirmasi langsung Direktur Utama operator kompetisi I.League, Ferry Paulus, usai rapat koordinasi bersama pihak kepolisian di Mabes Polri, Rabu (6/5/2026).

Ferry menjelaskan pemindahan venue dilakukan setelah mempertimbangkan padatnya agenda sepanjang Mei yang dinilai berpotensi menimbulkan situasi di luar kepentingan sepak bola.

Selain itu, sejumlah opsi stadion di Pulau Jawa juga disebut belum memungkinkan untuk menggelar pertandingan berisiko tinggi seperti Persija kontra Persib.

"Seperti diketahui bahwa bulan Mei adalah bulan yang banyak sekali agenda-agenda yang tentunya dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang di luar daripada kewenangan atau keinginan dari aspek sepak bola itu sendiri," kata Ferry.

"Nah, oleh karena itu karena di Jakarta ini adalah kota metropolitan, beberapa tempat kita carikan solusi, karena itu menjadi kewenangan daripada liga, di Jawa, di stadion-stadion yang lain, tetapi memang situasinya juga masih belum terlalu eee baik untuk digelar," lanjutnya.

I.League kata Ferry tak mau mengambil risiko dengan memaksakan laga tetap digelar di Jakarta maupun pulau Jawa. Sehingga, keputusan berat harus diambil, di mana laga dipindahkan ke Kalimantan Timur.

Sesuai hasil rapat koordinasi dengan pihak keamanan dan Persija selaku tuan rumah, duel klasik Macan Kemayoran versus Maung Bandung digelar di Stadion Segiri Samarinda.

"Sehingga Liga memutuskan untuk digelar di Kalimantan Timur, ya, di Samarinda tepatnya. Waktunya sama, tanggal 10, jamnya tetap 15.30. Stadionnya di Stadion Segiri, Samarinda. Tetap dengan suporter, tapi tanpa suporter tamu," tuturnya.