BRI Siap Bagikan Dividen Rp52,1 Triliun, Cek Jadwal Lengkapnya!

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) resmi membagikan total dividen Rp52,1 triliun untuk tahun buku 2025.

Ukuran Font Kecil Besar

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali memanjakan para pemegang sahamnya. Bank spesialis UMKM ini siap mencairkan dividen final tahun buku 2025 dengan total mencapai Rp31,47 triliun atau setara Rp209 per saham.

Keputusan besar ini disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Jumat (10/4). Jika diakumulasikan dengan dividen interim sebesar Rp20,6 triliun yang sudah dibayarkan Januari lalu, maka total 'angpao' dari BBRI untuk tahun buku 2025 tembus Rp52,1 triliun atau Rp346 per saham.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa guyuran dividen ini adalah bukti nyata dari kinerja keuangan perseroan yang tetap solid di tengah dinamika ekonomi.

"Pembagian dividen ini didasarkan pada kinerja perseroan yang tetap positif, ditopang penguatan segmen UMKM sebagai core business BRI serta akselerasi transformasi digital yang meningkatkan efisiensi," ujar Hery dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Laba Jumbo dan Kontribusi Nasional

Kinerja kinclong BRI memang bukan isapan jempol. Sepanjang tahun 2025, emiten bersandi saham BBRI ini meraup laba konsolidasian sebesar Rp57,132 triliun, dengan laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk mencapai Rp56,65 triliun.

Hery menambahkan, sebagai bagian dari keterlibatan dalam Danantara, dividen ini juga menjadi setoran penting bagi kas negara guna mendukung pembangunan nasional. Fundamental bisnis yang kuat disebut menjadi kunci keberlanjutan imbal hasil bagi investor.

“Pembagian dividen ini mencerminkan fundamental bisnis BRI yang kuat dan kontribusi nyata dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis inklusi keuangan,” tambah Hery.

Jadwal Penting Bagi Investor

Bagi para pemburu dividen (dividend hunter), penting untuk mencatat tanggal mainnya. Jadwal cum date atau batas akhir perdagangan saham dengan hak dividen di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 20 April 2026.

Berikut adalah jadwal lengkap pembagian dividen tunai BRI:

Cum Dividen (Pasar Reguler & Negosiasi): 20 April 2026

Cum Dividen (Pasar Tunai): 22 April 2026

Ex Dividen (Pasar Reguler & Negosiasi): 21 April 2026

Ex Dividen (Pasar Tunai): 23 April 2026

Recording Date: 22 April 2026

Tanggal Pembayaran Dividen: 8 Mei 2026

Pastikan posisi portofolio Anda terjaga hingga tanggal pencatatan agar hak dividen tidak melayang.