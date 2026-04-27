Brian McKnight Bikin Nikahan El Rumi–Syifa Naik Level, ‘Nothing’s Gonna Change’ Jadi Momen Puncak

Kejutan tak terduga! Brian McKnight tiba-tiba muncul dan membawakan lagu romantis di resepsi El Rumi–Syifa. (Foto: Dok. Instagram Regina Phoenix).

Ukuran Font Kecil Besar

Suasana resepsi pernikahan pasangan selebritas El Rumi dan Syifa Hadju, Minggu (26/4/2026), semakin semarak setelah para tamu dikejutkan dengan penampilan penyanyi asal Amerika Serikat, Brian McKnight di atas panggung.

Momen tersebut terekam dalam sejumlah video yang diabadikan para tamu undangan di Hotel Raffles Jakarta.

Dalam video yang beredar di media sosial, Brian McKnight terlihat membawakan lagu di atas panggung, tak jauh dari posisi El dan Syifa yang menikmati penampilannya. Keduanya sesekali tampak berdansa mengikuti alunan musik.

Malam itu, Brian membawakan sejumlah lagu ikoniknya, termasuk “Overjoyed” hingga lagu balada romantis “Nothing’s GonnaDok. Instagram Regina Phoenix Change My Love for You”, yang pertama kali direkam oleh George Benson pada 1985 dan dipopulerkan oleh Glenn Medeiros.

Penampilan Brian terlihat elegan dengan balutan jas hitam klasik berkerah mengilap yang dipadukan dengan kemeja putih.

Di sisi lain, El Rumi tampil rapi mengenakan jas putih dengan dasi kupu-kupu hitam. Sementara Syifa Hadju tampak anggun dalam balutan gaun pesta model kemben penuh payet dan manik-manik berkilauan.

Rambut Syifa dibiarkan terurai panjang dengan tambahan aksesori kalung di leher, melengkapi penampilan keduanya yang terlihat mewah dan serasi di atas panggung.

Sebelumnya, rangkaian resepsi pernikahan El dan Syifa juga turut dihadiri oleh orang nomor satu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto.

Selepas menghadiri acara resepsi tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan kehadirannya memang untuk memenuhi undanga Ahmad Dhani, ayah dari El Rumi.

Kepala Negara juga menegaskan hubungannya dengan keluarga besar Ahmad Dhani memang sangat dekat.

"Ya, ini karena saya sahabat baik sama Ahmad Dhani, sama keluarganya. Dia juga kader, kader kami (Partai Gerindra-red), ya. Ya saya kira wajar dan baik, saya datang diundang. Alhamdulillah baik semua lancar, ya," kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat membocorkan menu makanan yang ia santap dalam resepsi pernikahan anak kedua Ahmad Dhani tersebut.

"Makan kari laksa," kata Prabowo ketika ditanya awak media soal menu makanan yang ia cicipi di resepsi.