Brio dan BR-V Jadi Model Terlaris Honda Sepanjang Februari 2022

All New Honda BR-V (ist)

Sepanjang Februari 2022, Honda Prospect Motor (HPM) mencatatkan penjualan sebesar 8.478 unit, atau mengalami peningkatan penjualan sebesar 9,7 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 7.727 unit.

Honda Brio dan All New Honda BR-V merupakan model yang memberikan kontribusi terbesar, di mana Honda Brio sekaligus menjadi mobil dengan penjualan tertinggi di antara seluruh model di Indonesia pada Februari 2022.

Honda Brio berhasil menjadi penjualan tertinggi dengan total 4.573 unit, dengan Honda Brio Satya sebesar 3.424 unit dan Honda Brio RS dengan 1.149 unit. Penjualan tersebut memberikan kontribusi sebanyak 54 persen dari total penjualan HPM pada Februari 2022 dan penjualannya naik 14,5 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya.

Selain itu, All New Honda BR-V yang berkontribusi sebesar 18 persen dari total penjualan HPM mencatatkan penjualan sebanyak 1.546 unit.

Model lain yang juga memberikan kontribusi penjualan pada Februari 2022 adalah New Honda CR-V dengan total 717 unit, Honda HR-V 685 unit, Honda City Hatchback RS 623 unit, Honda Odyssey delapan unit, dan Honda Mobilio satu unit.

Pada jajaran mobil sedannya, All New Honda Civic RS mencatatkan penjualan sebanyak 183 unit, All New Honda City 101 unit, Honda Accord 40 unit, dan Honda Civic Type R satu unit.

"Meskipun produksi belum sepenuhnya pulih, kami bangga bahwa Honda Brio kembali tercatat sebagai model dengan penjualan tertinggi di Indonesia di bulan Februari lalu. Saat ini, kami terus memaksimalkan kapasitas di dua lini produksi kami untuk memenuhi permintaan konsumen yang tinggi untuk Brio. Kami juga optimis bahwa semakin meningkatnya aktivitas masyarakat dan pameran otomotif besar seperti Jakarta Auto Week akan terus mempertahankan trend penjualan positif di bulan Maret," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy dalam keterangannya kepada Inilah.com.

Pada penjualan Maret ini, pihak HPM optimis dapat kembali mencatatkan pertumbuhan penjualan yang positif, salah satunya melalui ajang Jakarta Auto Week (JAW) 2022 yang baru saja diselenggarakan pada pekan lalu.

Pada ajang ini, HPM mencatatkan penjualan positif, yaitu sebanyak 636 unit. Honda Brio dan All New Honda BR-V kembali menjadi kontributor terbesar, dengan masing-masing penjualan sebesar 310 unit dan 128 unit.

HPM juga memberikan program penjualan kepada konsumen yang bertajuk 'March Special Deals' sepanjang Maret 2022, di mana konsumen akan mendapatkan free biaya perawatan berkala (jasa + parts s/d 50.000 km atau 4 tahun) khusus untuk pembelian Honda CR-V, Brio, HR-V dan City Hatchback.

Tak hanya itu, sepanjang Maret ini, setiap diler juga akan mengadakan 'Honda Special Week' setiap minggunya, di mana setiap diler akan mengadakan pameran ataupun event showroom lainnya.

Pada 'Honda Special Week', kustomer yang melakukan SPK akan mendapatkan keuntungan seperti mendapatkan low DP 10 persen, biaya angsuran rendah, lucky dip, paket hemat, dan juga test drive berhadiah.