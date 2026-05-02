Bruno Fernandes Siap Hancurkan Rekor Henry dan De Bruyne!

Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, kini berada di ambang sejarah besar. Gelandang asal Portugal tersebut berpeluang kuat memecahkan rekor sebagai pemberi umpan matang (assist) terbanyak dalam satu musim sepanjang sejarah kasta tertinggi Liga Inggris.

Fernandes saat ini telah mengoleksi 19 assist di Liga Inggris musim 2025/26. Angka ini hanya terpaut satu angka dari rekor legendaris milik Thierry Henry (Arsenal) dan Kevin De Bruyne (Manchester City) yang memegang rekor 20 assist dalam semusim.

Dengan empat pertandingan tersisa, publik Old Trafford optimis sang "Magnifico" tidak hanya akan menyamai, tetapi juga melampaui pencapaian dua legenda tersebut.

"Tangan Dingin" Michael Carrick

Lonjakan performa Bruno Fernandes ini disebut-sebut sebagai buah dari strategi jitu manajer interim United, Michael Carrick.

Sejak menggantikan posisi Ruben Amorim, Carrick berhasil mengubah wajah permainan Fernandes menjadi jauh lebih mematikan.

Data dari Daily Mail menunjukkan statistik yang kontras: Era Sebelum Carrick: Fernandes hanya mengemas 8 assist. Era Michael Carrick: Koleksi assist-nya melonjak drastis dengan tambahan 11 assist.

Kuncinya terletak pada perubahan taktis. Jika sebelumnya ia sering ditarik lebih dalam ke tengah, kini Carrick memposisikan Fernandes sebagai pemain nomor 10 murni.

Berdiri tepat di belakang penyerang utama, jarak Fernandes dengan lini depan menjadi lebih dekat, membuatnya lebih leluasa melepaskan operan kunci di sepertiga akhir lapangan.

Perlindungan Sempurna dari Kobbie Mainoo

Selain faktor posisi, kebebasan Bruno Fernandes di lini depan tidak lepas dari peran duet maut di lini tengah: Kobbie Mainoo dan Casemiro.

Kehadiran Mainoo memberikan keseimbangan yang selama ini dicari Setan Merah. Wonderkid Inggris ini menjadi andalan utama Carrick dengan catatan statistik yang mengerikan, yakni rata-rata akurasi umpan sukses mencapai 91 persen.

Stabilitas yang diberikan Mainoo dan Casemiro memungkinkan Bruno Fernandes untuk tidak perlu terlalu sering turun menjemput bola, sehingga ia bisa fokus sepenuhnya pada tugas utamanya: membongkar pertahanan lawan.

Kini, pertanyaannya bukan lagi "apakah" Bruno bisa memecahkan rekor, melainkan "kapan" sejarah baru itu akan tercipta. Apakah di pertandingan pekan depan? Kita tunggu saja aksi sang maestro.