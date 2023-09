BTS Berhasil Menangkan IFPI Dua Kali Berturut-Turut

Grup idola asal Korea Selatan BTS berhasil menjadi artis pertama yang memenangkan IFPI's Global Recording Artist Of The Year selama dua kali berturut-turut.

Tahun lalu, BTS berhasil membuat sejarah sebagai artis Asia pertama yang memenangkan IFPI Global Recording Artist of the Year Award. International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) adalah organisasi nirlaba yang mewakili industri musik rekaman di seluruh dunia, demikian dikutip dari Soompi, Jumat, (25/02/2022).

Pada 24 Februari kemarin, IFPI mengumumkan di akun Twitter resmi mereka bahwa BTS telah mengambil tempat No. 1 di Chart Artis Global IFPI 2021 mereka. 10 besar lainnya secara berurutan diduduki oleh Taylor Swift, Adele, Drake, Ed Sheeran, The Weeknd, Billie Eilish, Justin Bieber, SEVENTEEN, dan Olivia Rodrigo.

Seperti yang dicatat oleh beberapa media, ini menjadikan BTS sebagai artis pertama yang memenangkan Penghargaan Artis Rekaman Global IFPI selama dua tahun berturut-turut.

Selain itu, BTS juga telah diketahui sedang bersiap untuk konser Permission to Dance On Stage mereka di Seoul pada bulan Maret dan Las Vegas pada bulan April, serta Grammy Awards.

Sebelumnya, lagu BTS Butter berhasil dilihat 700 juta kali di YouTube

Video musik untuk megahit BTS Butter yang keluar pada 2021 melampaui 700 juta tampilan YouTube pada hari Rabu, (23/02/2022).

Mengutip dari Yonhap, lagu BTS Butter itu menjadi video ke-10 dari grup K-pop yang mencapai tonggak sejarah tersebut.

Menurut agensi Big Hit Music, video tersebut melewati ambang 700 juta pada pukul 09:31 pagi, sekitar sembilan bulan setelah diunggah secara online pada 21 Mei tahun lalu.

Lagu musim panas yang ceria menjadi hit global setelah dirilis, bertahan di chart single utama Billboard’s Hot 100 selama 10 minggu.

Video musik tersebut memperoleh 108,2 juta penayangan dalam 24 jam pertama, menjadikannya jumlah penayangan hari pertama terbesar sepanjang masa di YouTube.

Termasuk Butter, total 35 video musik untuk lagu-lagu BTS telah mengumpulkan lebih dari 100 juta tampilan dan 10 di antaranya lebih dari 700 juta.

Video untuk DNA dan Boy With Luv masing-masing mencatat lebih dari 1,4 miliar penayangan, sementara Dynamite menarik lebih dari 1,3 miliar penayangan.