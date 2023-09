BTS Pidato di PBB, Pecah Rekor Sampai Tuai Pujian

Boyband BTS kembali tampil di mimbar tertinggi PBB. Disiarkan langsung di youtube PBB, ketujuh member BTS menyampaikan pidato tentang penghiburan bagi pemuda dan perubahan iklim.



Sebagai utusan khusus Presiden Korea Selatan Moon Jae In, Jungkook dkk. berpidato mewakili suara para generasi muda.

Mungkin jika anda ketinggalan, berikut text lengkap pidato BTS di Sidang Umum PBB mengenai pemuda, perubahan iklim dan pandemi Covid yang membuat tour BTS batal.



Yang Mulia, Abdullah Shaheed Presiden 76 Perserikatan Umum PBB Assembly

Yang Mulia Sekretaris Jenderal Antonio Gutterres.

Yang Mulia Presiden Moon Jae In dan membedakan para pemimpin dari seluruh dunia itu adalah kehormatan untuk berada di sini hari ini.



Kami BTS ditunjuk sebagai utusan khusus untuk Republik Korea. Kami di sini hari ini untuk berbagi cerita generasi masa depan kita.



Sebelum kami datang ke sini, kami meminta para pemuda dalam remaja mereka dan usia 20 tahun di seluruh dunia tentang masa lalu mereka dan tentang dunia mereka menemukan diri mereka hari ini.



Anda dapat merasakan getaran yang baik dari hanya melihat ini



Ada saat-saat selama dua tahun terakhir ketika saya juga merasa bingung dan bermasalah tapi masih di sini kita memiliki orang-orang yang menangis sedih.



Mari kita hidup. Mari kita membuat moment terbaik ini karena kita tidak bisa berdiri diam ketika kita berada dalam waktu yang ideal hidup kita untuk mengambil tantangan baru.



Itu bukan seolah-olah kita bisa menyalahkan siapa pun dan anda harus merasa frustrasi di sini.



Aku sama seperti dulu tapi dunia berubah seperti kita berpindah dengan cepat ke dunia paralel. Aku sedih mendengar bahwa pintu masuk dan upacara kelulusan harus dibatalkan.



Ini adalah saat-saat dalam hidup Anda ingin merayakan dan kehilangan pada saat mereka telah mengecewakan.

Kami patah hati ketika merencanakan tur konser kami dibatalkan dan untuk sementara kami merindukan saat-saat. Kami ingin melengkapi.



Itu adalah waktu bagi kita untuk berkabung karna Covid mengambil banyak dari waktu kita untuk menemukan bagaimana berharga masing-masing dan setiap saat dengan diambil begitu saja.



Pecah Rekor

Pidato BTS di PBB mampu menarik 1 juta orang untuk menyaksikannya langsung live di channel PBB di Youtube. Rinciannya, 980.000-an orang menontonnya langsung dari kanal YouTube PBB.



Sementara puluhan ribuan lainnya menyaksikan dari kanal YouTube dan platform lain yang menyiarkan siaran sidang umum tersebut.



Lewat postingan Instagram-nya, Dokter Reisa Brotoasmoro menyanjung tinggi pidato BTS di panggung PBB sebagai pidato yang penuh inspirasi.

"Pidato yang sangat luar biasa, very powerfull and very inspiring. And very great performance too," tulis Reisa ditambah emoticion hati.