Buka Acara Sepeda Santai Hari Air Dunia 2022, Menteri Basuki Siapkan Indonesia Tuan Rumah WWF 2024

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membuka sepeda santai kegiatan sepeda santai dalam rangka Hari Air Dunia (HAD) tahun 2022

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan kegiatan sepeda santai dalam rangka Hari Air Dunia (HAD) tahun 2022, Minggu (27/3/2022).

Kegiatan tersebut dimulai dari kampus PUPR di Jalan Pattimura hingga ke Bundaran HI dan kembali ke kampus PUPR. Acara diikuti para pegawai dan keluarga PUPR dan dilepas oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Menteri Basuki dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas peringatan HAD 2022 dan berpesan untuk serius mulai bekerja mempersiapkan Indonesia yang secara resmi telah terpilih sebagai tuan rumah World Water Forum (WWF) ke-10 tahun 2024 mendatang.

"Kita berhasil membawa WWF 2024 ke Indonesia. Ini merupakan sejarah, karena ini baru pertama kali penyelenggaraan WWF di negara berkembang. Dalam pemilihan tuan rumah WWF 2024 kemarin di Senegal, Negara Indonesia berhasil terpilih diantara sejumlah kandidat negara lainnya termasuk negara maju seperti Italia," kata Menteri Basuki.

WWF ke-10 akan diselenggarakan di Bali dengan mengangkat tema 'Water for Shared Prosperity' untuk menjawab tantangan dan potensi global yang diakibatkan oleh peningkatan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.

Menurut Menteri Basuki, hal ini merupakan hasil keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mengajukan diri sebagai tuan rumah WWF yang dinilai oleh tim evaluator/seleksi sehingga berhasil dinilai layak sebagai tuan rumah pada tahun 2024.

"Keseriusan kerja itulah yang dinilai para evaluator. Kalau kerja serius maka akan menghasilkan yang lebih baik. Alhamdulillah kita targetkan minimal 15 ribu delegasi akan datang ke pertemuan WWF yang diadakan 3 tahun sekali," ujar Menteri Basuki.

Terakhir dalam sambutannya Menteri Basuki berpesan untuk tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam seluruh rangkaian peringatan HAD Tahun 2022.

Hari Air Dunia tahun 2022 mengangkat tema World Water Day 2022 ‘Groundwater : Making The Invisible, Visible’, yang kemudian diadaptasi menjadi tema nasional MANTAB : Melestarikan Air Tanah Agar Berkesinambungan.

Dalam rangka memperingati HAD yang ke 30 ini, terdapat banyak rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR diantaranya Sepeda Santai, Lomba Karya Ilmiah Tingkat SMA/SMK Sederajat, Karya Tulis Inovatif bagi Peltek, PPK dan Kasatker di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air, Penanaman Pohon di berbagai daerah Indonesia, Lomba Foto, Lomba/Dialog Komunitas Peduli Sungai, SDA Goes to Campus.