Buka-bukaan Tucker Carlson: Trump Sadar Diseret ke Perang demi Kepentingan Israel

Wartawan senior AS, Tucker Carlson (kiri), berbincang dengan Presiden Donald Trump dalam sebuah acara turnamen golf di New Jersey, 31 Juli 2022. (Foto: Associated Press/Seth Wenig)

Analis politik dan mantan pembawa acara Fox News, Tucker Carlson, baru saja melemparkan bola panas. Ia mengungkap percakapan paling mengejutkan sepanjang karier media politiknya, yang membongkar tabir di balik layar kepemimpinan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Secara terang-terangan, Carlson mengaku pernah memberi peringatan langsung kepada Trump bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebenarnya membencinya.

Tak hanya Netanyahu, Carlson juga menyebut nama taipan media Rupert Murdoch yang disebutnya sangat membenci sang presiden. Bahkan, tokoh-tokoh konservatif seperti Ben Shapiro, Mark Levin, serta kelompok mapan media pro-Israel lainnya dinilai sedang bermanuver mendorong Trump ke dalam sebuah peperangan.

Tragisnya, peperangan tersebut dirancang secara spesifik bukan untuk membela kepentingan Amerika, melainkan demi kepentingan Israel, yang pada akhirnya akan menghancurkan posisi Trump sendiri.

Respons Dingin Tiga Kata

Namun, detail yang membuat publik tercengang bukanlah pada isi tuduhan tersebut, melainkan respons dari sang presiden. Setelah mendengar pemaparan panjang Carlson, Trump tidak melontarkan bantahan. Tidak ada kemarahan, tidak pula ia menuntut bukti.

Menurut Carlson, Trump menanggapi analisis tersebut dengan sikap tenang dan hanya menjawab dengan tiga kata: "Ya, saya tahu" (yeah, I know).

Sebuah pengakuan yang mengerikan. Presiden Amerika Serikat secara sadar mengetahui bahwa pihak-pihak yang mendorongnya masuk ke dalam perang tanpa izin tersebut, memiliki motif yang memusuhi kepentingan dan kelangsungan hidup politiknya sendiri.

Harga Mahal Operasi Epic Fury

Jika klaim percakapan ini benar, hal tersebut akan mengubah secara drastis seluruh kerangka politik di sekitar Operation Epic Fury (Operasi Epic Fury). Pengakuan ini membuktikan bahwa Trump sudah paham bahwa para pendukung medianya yang paling menonjol sama sekali tidak bertindak untuk kepentingannya. Namun, ia tetap memutuskan untuk menekan tombol peluncuran operasi militer tersebut.

Kesenjangan antara kesadaran bahwa dirinya dimanipulasi dengan ketidakmauan untuk mengambil tindakan pencegahan itulah yang kini harus dibayar sangat mahal.

Harga dari pembiaran itu adalah 13 peti mati tentara Amerika yang berbalut bendera nasional, serta uang pajak rakyat sebesar US$10 miliar yang hangus di medan konflik.

Penyesalan Terdalam Carlson

Imbas dari rentetan peristiwa berdarah ini, Carlson akhirnya secara terbuka menyampaikan permohonan maaf melalui podcast miliknya karena telah membantu Trump memenangi kursi kepresidenan. Ia dengan getir menyatakan bahwa hal tersebut akan terus menyiksa dan menghantuinya untuk waktu yang sangat lama.

Pengungkapan ke publik ini seolah menjadi penegas bahwa percakapan rahasianya dengan sang presiden telah memberi Carlson alasan yang sangat spesifik dan fundamental—jauh melampaui sekadar perbedaan pandangan kebijakan secara umum—untuk mengambil kesimpulan pahit tersebut.