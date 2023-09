Buka GIIAS 2022, Menko Airlangga Dorong Produksi Kendaraan Listrik

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendukung peningkatan produksi kendaraan bermotor listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia.

Dorongan ini digaungkan Airlangga pasca membuka gelaran pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 di Indonesia Convention Centre (ICE) di BSD City, Tangerang, Banten, Kamis (11/8/2022).

“Pemerintah tentu berharap EV ini dijual di dalam negeri dengan harga yang kompetitif dan tentu bisa mendorong produksi EV di Indonesia,” kata Airlangga kepada awak media di ICE BSD City.

Airlangga optimistis, pertumbuhan produksi kendaraan listrik di Indonesia akan terus meningkat. Hal ini tercermin dari penyelenggaraan GIIAS 2022 yang didominasi oleh electric vehicle.

“Saya lihat jumlah pesertanya banyak dan jumlah EV nya juga banyak. Jadi EV betul-betul hampir semua merek sudah nenampilkan EV jadi tentu dengan fasilitas yang diberikan pemerintah,” imbuhnya.

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) ini menyambut baik penyelenggaraan GIIAS ke-29 yang hadir pada pertengahan tahun 2022.

Mengusung tema “The Future is Bright”, Airlangga berharap GIIAS 2022 kali ini mampu menjawab tantangan industri otomotif di masa depan. Termasuk, peningkatan utilitas teknologi elektrifikasi yang sedang digalakkan pemerintah.

“Saya apresiasi tema The Future is Bright, terlebih lagi apapun situasinya kita menghadapi the perfect storm, tetapi jangan khawatir mobil ada lampunya, jadi the future is always bright,” kata Airlangga.