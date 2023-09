Buka Kompetisi Internasional, Honda Racing Simulator Championship Musim ke-3 Sajikan Tantangan Baru

Honda memulai kompetisi Honda Racing Simulator Championship (HRSC) musim ke-3 dalam sebuah acara yang resmi dibuka di Dreams Café, Senayan Park, Jakarta, Senin (1/8/2022). Pada musim ini, HRSC menyajikan tantangan lebih bagi para peserta dengan mobil dan sirkuit yang baru, dan membuka kompetisi untuk pendaftar dari seluruh dunia.

Pendaftaran untuk babak kualifikasi di kompetisi ini mulai dibuka sejak 26 Juli dan akan ditutup pada 18 Agustus 2022. Hingga saat ini, sudah terkumpul sebanyak 118 peserta domestik maupun mancanegara. Kompetisi HRSC 3 sendiri akan berjalan mulai 27 Agustus hingga 26 November 2022, di mana setiap serinya dapat disaksikan secara langsung melalui YouTube @Hondaisme.

HRSC merupakan sebuah kejuaraan simulator balap online yang pertama kali digelar oleh sebuah pabrikan otomotif di Indonesia yang dimulai 2020 yang lalu. Sama seperti tahun lalu, pada HRSC 3, para peserta akan menggunakan program simulator balap dengan rFactor 2. Program tersebut merupakan salah satu simulator balap dengan grafis dan sensasi berkendara yang paling mendekati nyata.

Selain membuka kompetisi untuk peserta dari seluruh dunia, HRSC 3 juga akan menghadirkan kelas serta mobil baru, yaitu Honda City Hatchback RS. Kejuaraan HRSC musim ini juga menambahkan beberapa sirkuit baru, yaitu Sirkuit Zandvoort (Belanda), Istanbul (Turki), Hockenheimring (Jerman) dan Oulton Park (Inggris), melengkapi berbagai sirkuit Internasional lainnya yang sudah ada sebelumnya seperti Road Atlanta (AS) dan Suzuka (Jepang).

Tak hanya kompetisi balap, pada HRSC musim ini peserta juga dapat mengikuti Livery Contest yang dimulai dari 26 Juli hingga 18 Agustus 2022. Livery Contest HRSC 3 merupakan kompetisi desain grafis dengan menggunakan platform digital dan menggunakan New Honda Civic Type R, Honda City Hatchback RS, dan Honda Brio RS Urbanite sebagai kanvasnya.

Baca Juga: Pebalap F1 Yuki Tsunoda Jajal Honda NSX GT3 Evo di Nürburgring

"Selama dua tahun Honda Racing Simulator Championship (HRSC) diselenggarakan, HRSC mendapat sambutan hangat dari para pecinta balap mobil virtual, dengan meningkatnya jumlah peserta dari tahun ke tahun. Pada musim ini, kami menambah keseruan dengan membuka pendaftaran untuk peserta domestik maupun mancanegara, untuk menunjukkan bahwa para SimRacer di Indonesia mampu bersaing dengan para pembalap internasional, serta menambahkan berbagai aktivitas yang membuat semakin banyak orang dapat menikmati keseruan balapan," kata Adhi Parama Sugarda, Communication Strategy Senior Manager PT Honda Prospect Motor (HPM).

Kompetisi ini memiliki total hadiah lebih dari Rp100 juta. Para peserta akan mendapatkan hadiah berdasarkan pengumpulan poin masing-masing. Sehingga peserta harus berusaha mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya yang akan diakumulasi pada seri terakhir.

Pada kelas New Honda Civic Type R, peserta akan mendapatkan Rp65.000 per poin, kelas Honda City Hatchback RS Rp.20.000 per poin, dan kelas Honda Brio RS Urbanite Rp10.000 per poin.

Tiga peserta yang mengumpulkan poin terbanyak pada masing-masing kelas akan mendapatkan hadiah tambahan di luar dari hadiah perolehan poin. Untuk kelas New Honda Civic Type R, juara pertama akan mendapatkan tambahan hadiah sebesar Rp5 juta, diikuti juara kedua sebesar Rp3 juta, dan juara ketiga sebesar Rp2 juta.

Sementara untuk kelas Honda City Hatchback RS, juara pertama akan mendapat tambahan hadiah sebanyak Rp3 juta, juara kedua sebanyak Rp2 juta, dan juara ketiga sebanyak Rp1 juta. Lalu pada kelas Honda Brio RS Urbanite, juara pertama akan mendapatkan tambahan Rp2 juta, juara kedua Rp1,5 juta, dan juara ketiga Rp700.000.

Pemenang dari perlombaan Livery Contest ini akan dipilih dari desain grafis terbaik dari tipe mobil New Honda Civic Type R, Honda City Hatchback RS, dan Honda Brio RS Urbanite, para pemenang masing-masing akan mendapatkan hadiah sebesar Rp1,2 juta.

Kemudian juga ada pemenang dari pilihan terbanyak di media sosial, pemenang kelas favorit akan mendapatkan hadiah sebesar Rp900.000.

Pada HRSC 3 ini, Honda kembali bekerja sama dengan HM Engineering sebagai penyelenggara yang telah banyak berpengalaman menggelar kejuaraan balap kelas dunia. Ajang HRSC tahun ini juga didukung oleh PT Lintec Jakarta (Wincos Indonesia), PT Nippon Oil Indonesia (Eneos Indonesia), dan PT Optima Elektronik Manufaktur (Faurecia Clarion Electronics) yang tampil sebagai sponsor.

Pendaftaran ajang HRSC 3 terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi Honda Indonesia dan ikuti Instagram, Facebook, dan Twitter @Hondaisme.