Relokasi Ratusan Lembaga hingga Kedutaan, Pindah ke IKN Bisa Kuras Kas Negara

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. (Foto: Antara)

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai pemindahan ibu kota negara ke Nusantara merupakan proses yang kompleks dan tidak bisa dilakukan secara instan.

Menurut dia, pemindahan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan berbagai sektor pendukung, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga fasilitas pemerintahan.

Selain itu, skala relokasi juga dinilai besar karena mencakup puluhan hingga ratusan lembaga negara, termasuk kantor kedutaan besar negara sahabat yang nantinya harus dipindahkan.

“Pertama dari sisi akomodasi, transportasi, fasilitasi, kemudian juga perpindahan sekian banyak puluhan bahkan ratusan lembaga-lembaga pemerintah, kantor-kantor pemerintah, termasuk juga kita harus menyebutnya kedutaan-kedutaan besar karena harus berada di sana,” ujar Dede saat dihubungi Inilah.com, Kamis (14/5/2026).

Dede juga menyoroti faktor kemampuan fiskal negara yang menurutnya menjadi salah satu penentu utama dalam menentukan kecepatan pemindahan ibu kota.

“Nah sampai saat ini, kalau kita melihat kondisi keuangan negara tentunya masih banyak hal yang harus diprioritaskan selain membangun,” jelas Dede.

Keputusan di Tangan Prabowo

Lebih lanjut, Dede menegaskan bahwa keputusan final terkait pemindahan ibu kota tetap berada di tangan presiden.

Ia menyebut, meski Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) sudah mengatur pemindahan, pelaksanaannya tetap membutuhkan penetapan melalui peraturan presiden (perpres).

“Kalau soal IKN itu dulu kan ditetapkan ya melalui Undang-Undang IKN ya, tetapi ada klausul bahwa penetapan ibu kota itu adalah ketika presiden sudah mengeluarkan Perpres. Artinya sangat bergantung kepada kebijaksanaan presiden selanjutnya, dalam hal ini Pak Prabowo untuk melihat fase perpindahan,” kata Dede.

Ia menambahkan, pembangunan IKN hingga saat ini masih terus berjalan dan setiap tahun tetap mendapatkan dukungan anggaran dari DPR melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

“Setiap tahun juga kami ikut memberikan anggaran sesuai dengan permintaan daripada OIKN,” ujarnya.