Bukan Cuma Lomba Ide, Astra Tantang Kamu Ubah Nasib Bisnis Raksasa Lewat Astranauts 2026

Astra resmi membuka Astranauts 2026 sebagai ajang inovasi digital untuk mendorong transformasi bisnis dan efisiensi ekonomi nasional.

Astra International kembali menggelar Astranauts 2026, ajang kompetisi inovasi digital sekaligus konferensi teknologi berskala nasional. Program tahunan ini ditujukan untuk menjaring ide dan solusi yang dapat menjawab tantangan bisnis sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Pada tahun ini, Astranauts mengangkat tema “ACCELERATE 2026: From Pilot to Business Transformation, Boosting Efficiency and Unlocking New Value”. Tema tersebut menekankan percepatan transformasi dari tahap ide menuju implementasi yang dapat diterapkan langsung dalam bisnis.

Chief of Group Digital Strategy Astra, Paul Soegianto, menyebut fokus utama program ini adalah mendorong inovasi yang bisa diadopsi secara luas dan memberikan nilai tambah nyata.

“Astranauts 2026 mencerminkan komitmen Astra untuk fokus pada skalabilitas. Kita tidak hanya bicara soal prototipe, melainkan bagaimana solusi tersebut bisa diadopsi oleh bisnis, serta mampu meningkatkan efisiensi dan menciptakan value bagi bisnis,” ujarnya.

Kompetisi ini menghadirkan berbagai tantangan bisnis dari perusahaan dalam Grup Astra, seperti PT Astra Honda Motor, PT Federal International Finance (FIFGROUP), PT Kalimantan Prima Persada, PT Pamapersada Nusantara, serta Astra UD Trucks.

Selain itu, tersedia juga tantangan lintas industri yang mencakup berbagai sektor, mulai dari otomotif, jasa keuangan, pertambangan, hingga kesehatan dan teknologi informasi.

Pendaftaran peserta dibuka mulai 7 Mei hingga 14 Juni 2026 melalui laman resmi program.

Astranauts 2026 terbagi dalam dua kategori, yakni Product Track untuk perusahaan atau startup yang telah memiliki produk awal dan traksi, serta Idea Track yang ditujukan bagi mahasiswa jenjang S1 hingga S2.

Peserta yang lolos ke tahap final akan mendapatkan pendampingan dari para pakar industri dan berkesempatan mempresentasikan inovasi mereka dalam Demo Day pada 20 Juli 2026. Selain itu, finalis juga berpeluang berkolaborasi dengan Grup Astra, memperoleh kesempatan magang, serta memperebutkan hadiah uang tunai.

Pengumuman pemenang dijadwalkan berlangsung pada 21 Juli 2026 di Catur Dharma Hall, Menara Astra, Jakarta.

Dalam rangkaian acara tersebut, Astranauts juga menghadirkan konferensi teknologi yang diisi oleh sejumlah tokoh lintas industri, di antaranya Gita Wirjawan dan Raditya Dika.

Selain konferensi, akan digelar pula pameran teknologi yang mempertemukan korporasi dan komunitas untuk menampilkan berbagai inovasi digital.

Program ini juga melibatkan mitra di luar Grup Astra, seperti Amazon Web Services (AWS) dan Berca Hardayaperkasa.

Melalui Astranauts, Astra menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem digital nasional sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.