Bukan Jaringan Iran, Trump Sebut Pelaku Penembakan Acara Makan Malam Beraksi Tunggal

Presiden AS Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump saat berada di acara White House Corespondents Dinner, Sabtu (25/4/2026) malam waktu setempat, sesaat sebelum insiden penembakan. (Foto: Getty Images)

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden Amerika (AS) Serikat Donald Trump memastikan bahwa pelaku penembakan di jamuan makan malam White House Correspondents' Dinner (WHCA) beraksi sendirian alias lone wolf. Ia secara tegas menepis spekulasi yang mengaitkan insiden tersebut dengan ketegangan geopolitik internasional.

"Menurut pendapat saya, dia adalah pelaku tunggal. Saya merasa tidak ada alasan untuk percaya bahwa serangan itu terkait dengan perang di Iran," tegas Trump mengomentari insiden yang terjadi pada Sabtu (25/4/2026) malam tersebut, seperti dikutip dari BBC.

Agen Selamat Berkat Rompi Antipeluru

Dalam kesempatan yang sama, Trump juga mengonfirmasi adanya satu agen keamanan yang terkena tembakan saat berusaha mengendalikan situasi. Beruntung, nyawa sang agen terselamatkan oleh rompi antipeluru yang dikenakannya.

Trump mengaku telah menjenguk dan berbicara langsung dengan agen tersebut. "Dia baik-baik saja. Dia sangat bersemangat, dan kami mengatakan kepadanya bahwa kami menyayanginya serta menghormatinya. Dia adalah pria yang sangat bangga," ungkapnya.

Di sisi lain, Trump melontarkan kritik tajam terhadap sistem keamanan Hotel Washington Hilton, lokasi digelarnya acara. Menurutnya, insiden ini membuktikan bahwa tempat komersial tersebut memiliki risiko tinggi. "Kami melihat semua kondisi malam ini, dan saya harus katakan, ini bukan bangunan yang sangat aman," imbuhnya kepada AFP.

Mencekam, Tamu Diminta Tiarap

Insiden bermula ketika Trump dan Ibu Negara Melania Trump tengah berbincang di meja utama. Suasana seketika berubah kacau saat suara dentuman keras terdengar dari arah area skrining di luar ruang makan utama.

Sejumlah agen Dinas Rahasia (Secret Service) langsung merangsek maju dan mengawal Trump menjauh dari lokasi. Di tengah kepanikan, agen keamanan meneriakkan instruksi tegas kepada para hadirin. "Tetap tiarap, tetap tiarap!" teriak petugas kepada para tamu undangan.

Otoritas keamanan memastikan Presiden Trump, Melania Trump, Wakil Presiden JD Vance, serta seluruh jajaran kabinet yang hadir berhasil dievakuasi dalam keadaan tanpa luka sedikit pun.

Celah Keamanan Dipertanyakan

Dalam insiden ini, pihak berwenang telah menahan tersangka yang diidentifikasi sebagai Cole Thomas Allen (31), pria asal Torrance, California.

Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi protokol keamanan. Pasalnya, sebelum acara dimulai, seluruh peserta diwajibkan melewati pemeriksaan berlapis ala bandara untuk memasuki ruang utama, ditambah pos pengamanan ketat di luar area hotel.

Lolosnya senjata ke area skrining membuat prosedur pengamanan acara kepresidenan di masa mendatang kini dipertanyakan secara serius.