Bukan Konser Biasa, Afgan Siap Bongkar 'Sisi Lain' di JCC!

Penyanyi Afgan akan menggelar konser Retrospektif pada 18 Juli 2026 di JCC Jakarta bersama Erwin Gutawa. Konser ini menjadi perayaan 18 tahun perjalanan musik Afgan.

Konser “Retrospektif” milik Afgan yang akan digelar pada 18 Juli 2026 di Plenary Hall JCC, Jakarta Pusat, dipastikan menghadirkan konsep visual megah dengan sentuhan orkestra dan pengalaman emosional bagi penonton.

Creative director konser tersebut, Pras, mengungkapkan tim produksi tengah menyiapkan detail visual, tata cahaya, hingga tata suara yang dirancang khusus untuk menggambarkan perjalanan karier Afgan selama 18 tahun di industri musik.

“Yang jelas ini kayaknya first time Afgan membuka atau open up next journal. Jadi kita bisa lihat ceritanya dari awal sampai akhir full dengan tampilan visual,” kata Pras di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Menurut dia, konsep konser dikembangkan dari ide “grand symphonic universe” yang memadukan unsur visual, lighting, sound system, dan aransemen musik secara menyeluruh.

“Ini tentang grand simfonik universe dari Afgan sebetulnya. Terus kita coba saling diskusi dan membuat bagaimana visual, lighting, sound, dan aransemen musik itu menjadi grand symphonic universe,” ujarnya.

Pras menilai konsep tersebut akan memberikan pengalaman berbeda bagi penonton saat menikmati konser musik Afgan kali ini.

“Di mana kalian punya experience yang berbeda dalam menonton sebuah konser musik,” kata dia.

Selain penampilan orkestra yang dipimpin Erwin Gutawa, konser tersebut juga akan menghadirkan tiga bintang tamu spesial yang telah dikurasi secara khusus.

“Jadi Mas Erwin memang sempat dititahkan jangan banyak-banyak, kita cukup pilih saja dan akhirnya kita curated ada tiga,” ujar Pras.

Sementara itu, Afgan mengaku tantangan terbesar dalam mempersiapkan konser ini adalah menentukan daftar lagu yang akan dibawakan. Awalnya, ia menyerahkan sekitar 50 lagu kepada Erwin Gutawa sebelum akhirnya dipilih menjadi sekitar 30 lagu untuk konser nanti.

“Jadi kemarin pas bikin roll lagu ada sekitar 50-an lagu, terus Mas Erwin nanya, ‘ini 50?’ Tapi dari 50 lagu itu kita sortir jadi yang akan dibawakan mungkin ada sekitar 30 lagu,” tutur Afgan.

Pelantun “Sadis” itu mengatakan tidak semua lagu akan dibawakan secara penuh. Beberapa di antaranya akan digabungkan dalam format mashup dan medley agar memberi kejutan bagi penonton.

“Enggak semuanya 30 lagu, ada yang di mash up jadi tetap surprise,” katanya.

Afgan juga membocorkan akan ada penampilan duet spesial bersama salah satu penyanyi idolanya. Namun, ia masih merahasiakan identitas bintang tamu tersebut.

“Nanti saya akan berduet dengan salah satu penyanyi idola saya. Kita akan menyanyikan medley dan nantinya berujung, ibaratnya bikin lagu baru,” ujar Afgan.

Konser “Retrospektif” menjadi salah satu pertunjukan terbesar Afgan pada 2026 sekaligus perayaan perjalanan kariernya sejak debut hingga saat ini.