Pelajar Indonesia Diajak Ikut Menentukan Arah AI Lewat The Cornerstone

Selama ini, pelajar sering diposisikan sebagai pengguna teknologi. Namun di tengah percepatan perkembangan Artificial Intelligence (AI), peran tersebut mulai bergeser. Generasi muda kini didorong untuk tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga ikut terlibat dalam percakapan tentang arah pemanfaatannya di masa depan.

Menjawab kebutuhan tersebut, EduALL bersama Indonesia Mengajar menghadirkan The Cornerstone, sebuah konferensi dan forum diskusi terbuka yang mempertemukan siswa dan siswi Indonesia dengan para profesional lintas bidang dalam satu ruang dialog yang setara.

Mengangkat tema “AI & The Future We Are Building”, The Cornerstone dirancang sebagai wadah bagi pelajar untuk menyampaikan perspektif, pertanyaan, hingga gagasan tentang masa depan yang akan mereka hadapi sendiri sebagai generasi yang hidup berdampingan dengan teknologi AI.

Sebagai platform edukasi, EduALL dikenal aktif menghadirkan inisiatif pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Melalui penyelenggaraan The Cornerstone, EduALL memperluas pendekatan belajar yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga membuka ruang pertukaran perspektif antara pelajar dan para pemangku pengalaman di berbagai sektor strategis.

“Karena perkembangan AI yang sudah sangat cepat, apabila tidak terekspos sejak dini, anak-anak akan kesulitan bersaing di sekolah dan pekerjaannya nanti. Begitu pula dengan regulasi yang ada, sudah seharusnya dibuat dengan mempertimbangkan percepatan transformasi digital seperti AI,” ujar CEO EduALL, Devi Kasih.

Melalui forum ini, pelajar tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai bagian dari generasi yang diharapkan mampu berkontribusi dalam merumuskan respons terhadap perubahan global yang dipicu oleh teknologi.

Diperkirakan lebih dari 1.000 peserta akan menghadiri konferensi ini, mulai dari pelajar, mahasiswa, profesional, hingga pemangku kebijakan. Sejumlah tokoh inspiratif yang dijadwalkan hadir sebagai pembicara antara lain Anies Baswedan, Tom Lembong, Najelaa Shihab, Yonathan Nugroho, dan Angga Dwimas Sasongko.

Diskusi akan berlangsung dalam empat panel utama yang membahas berbagai dimensi perkembangan AI, meliputi politik global, pendidikan, lingkungan hidup, serta industri kreatif. Melalui topik-topik tersebut, pelajar diajak memahami bahwa dampak teknologi tidak hanya terjadi di ruang digital, tetapi juga memengaruhi struktur sosial dan arah pembangunan masa depan.

“Kami melihat banyak anak muda yang sudah sangat dekat dengan AI, tetapi belum tentu memiliki ruang untuk benar-benar memahami dan mendiskusikan dampaknya. Melalui The Cornerstone, kami ingin membuka ruang tersebut agar mereka bisa belajar dari berbagai perspektif dan lebih siap menghadapi masa depan,” ujar Devi Kasih.

Selain menghadirkan ruang dialog lintas sektor, The Cornerstone juga membawa misi sosial melalui kolaborasi bersama Indonesia Mengajar. Seluruh hasil penjualan tiket acara ini akan didonasikan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan di Indonesia, termasuk wilayah 3T.

“Inisiatif The Cornerstone ini kami jalankan bersama Indonesia Mengajar sebagai bentuk komitmen EduALL dalam memperluas akses pendidikan yang merata di Indonesia, sekaligus mempersiapkan Indonesia’s future changemakers,” ujar Brand Manager EduALL, Christina Yoris.

Konferensi The Cornerstone akan diselenggarakan pada 9 Mei 2026 di Swasana Lippo Kuningan Grand Ballroom, Jakarta Selatan, sebagai salah satu ruang pertemuan generasi muda dengan para profesional untuk berdiskusi langsung mengenai masa depan di era AI.