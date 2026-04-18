Bukan Tanda-tanda Krisis, Analis: Rupiah Masuk Keseimbangan Baru, Waktunya Tinggalkan US$

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Rabu (15/4/2026) melemah 16 poin atau 0,09 persen menjadi Rp17.143 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.127 per dolar AS. (Foto: Shutterstock)

Analis dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra, menilai nilai tukar atau kurs rupiah yang saat ini sudah di atas Rp17.000 per dolar AS (US$) merupakan titik keseimbangan baru.

Dalam hal ini, Gede tidak sependapat dengan pandangan ekonom yang menyebut ambruknya rupiah sama dengan era krisis moneter 1998.

“Saya kira rupiah masuk ke titik keseimbangan baru akibat dampak perang Iran melawan AS dan Israel. Tapi ini beda dengan era krisis 1998,” kata Gede di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Saat terjadinya krisis pada 1998, kata Gede, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS cenderung liar alias tidak terkendali. Nilai tukar rupiah saat itu ambruk dengan cepat dan dalam skala besar.

“Saat krisis 1998, rupiah bergerak cepat dari Rp2.500 ke Rp10.000, terus Rp16.000 per dolar AS dalam sekejap,” bebernya.

Selain itu, lanjut Gede, utang luar negeri pada saat itu juga cukup tinggi, khususnya dari sektor swasta, yakni perbankan. Selain itu, banyak terjadi moral hazard di sektor perbankan, di mana bank menggelontorkan kredit jumbo kepada grup bisnisnya sendiri.

“Utang valas kita waktu itu cukup besar. Ketika rupiah ambruk, utangnya bengkak tak kira-kira. Banyak bank tutup, dana asing cabut, cadangan devisa kita minim. Belum lagi dari sisi politik,” bebernya.

Untuk saat ini, dia menilai tingkat inflasi masih terkendali meski harga barang mengalami kenaikan akibat mahalnya bahan baku seperti plastik. Sektor bisnis, termasuk cadangan devisa, masih cenderung aman.

“Cadangan devisa memang berkurang, tapi itu hal biasa. Negara lain juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah dibandingkan Indonesia,” tandasnya.

Ke depan, dia menyarankan pemerintah Indonesia segera mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Saat ini sudah tidak tepat lagi membicarakan petrodolar karena semakin banyak negara yang mulai meninggalkan mata uang dari negara “Paman Sam” tersebut.

“Semakin banyak investor China yang mulai menarik dana besar-besaran dari AS. Negara-negara di Timur Tengah juga melakukan hal yang sama. Ini berdampak kepada perusahaan keuangan AS, Blackstone, yang mengalami gagal bayar beberapa waktu lalu. Mungkin sebentar lagi banyak yang menyusul,” imbuhnya.

Data pasar spot menunjukkan rupiah ditutup pada level Rp17.189 per dolar AS. Angka ini melemah 0,29 persen dibandingkan penutupan hari sebelumnya di posisi Rp17.139 per dolar AS.

Pergerakan hari itu sempat mencemaskan pelaku pasar. Rupiah bahkan sempat menyentuh level terendah intraday di Rp17.194 per dolar AS pada pukul 14.19 WIB sebelum akhirnya sedikit menguat menjelang penutupan perdagangan.