Bukti Investor Akui Kinerja Mentereng Bank Mandiri, Global Bonds-nya Oversubscribe 3,3 Kali

Ketika perekonomian global diliputi ketidakpastian akibat geopolitik di Timur Tengah, Bank Mandiri justru menerbitkan surat utang global (global bonds) senilai US$750 juta bertenor 5 tahun. Tingkat imbal hasil alias kupon (yield) 5,25 persen per 31 Maret 2026.

Langkah berani Bank Mandiri tentunya dilandasi alasan kuat bahwa kinerja perseroan sejauh ini memang cukup moncer.

Benar saja, penerbitan global bonds dari Bank Mandiri ini mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscribe sebanyak 3,3 kali. Hal ini menggambarkan betapa besarnya kepercayaan investor global terhadap kinerja bank pelat merah berlogo pita kuning tersebut.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Ari Rizaldi menegaskan tingginya minat investor terhadap global bonds perseroan mencerminkan kepercayaan tinggi terhadap fundamental dan kinerja keuangan Bank Mandiri.

Langkah ini, kata dia, turut menegaskan fondasi bisnis yang solid bank berkode emiten BMRI ini untuk mendorong akselerasi pertumbuhan di tengah dinamika pasar global.

“Hasil transaksi ini menunjukkan investor internasional tetap memiliki keyakinan terhadap fundamental Indonesia dan Bank Mandiri di tengah kondisi ekonomi makro dan dinamika geopolitik global yang menantang. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk keperluan korporasi secara umum guna mendukung pertumbuhan bisnis,” ujar Ari di Jakarta, dikutip Minggu (5/4/2026).

Penerbitan ini, kata dia, menjadi signifikan karena Bank Mandiri merupakan emiten pertama dari Asia Tenggara yang kembali mengakses pasar obligasi internasional setelah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah pada akhir Februari 2026.

“Pencapaian ini sekaligus mencerminkan sinergi yang terintegrasi dalam memperkuat akses pendanaan global dan menjaga fleksibilitas struktur pendanaan perseroan,” imbuhnya.

Di tengah kondisi pasar yang sempat tertekan akibat pelemahan di sesi perdagangan AS, lanjutnya, Bank Mandiri menerapkan pendekatan yang pruden dengan menunggu momentum yang lebih kondusif pada saat pembukaan pasar Asia.

“Selain itu, Bank Mandiri mengimplementasikan strategi intraday execution untuk membatasi eksposur terhadap risiko pasar sekaligus mengoptimalkan momentum positif yang muncul,” tandasnya.

Strategi ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas eksekusi transaksi serta memperoleh respons yang baik dari investor global, didukung oleh rekam jejak Bank Mandiri sebagai penerbit aktif di pasar internasional dan hubungan yang kuat dengan basis investor, sejalan dengan upaya memperkuat keunggulan keberlanjutan perseroan.

Surat utang ini, kata dia, memperoleh peringkat BBB dari S&P Global Ratings dan Fitch Ratings, serta dicatatkan di Singapore Exchange. Tingginya kepercayaan investor tercermin dari distribusi yang terdiversifikasi, dengan alokasi kepada fund manager dan asset manager (85 persen), perbankan (8 persen), lembaga pemerintah dan sovereign wealth funds (3 persen), perusahaan asuransi (3 persen), serta private bank (1 persen).

Sementara itu, berdasarkan wilayah, investor berasal dari Asia sebanyak 69 persen; Eropa, Timur Tengah, dan Afrika/EMEA sebanyak 26 persen; serta investor Amerika Serikat (AS) offshore sebanyak 5 persen.

Diversifikasi investor tersebut mempertegas keunggulan berkelanjutan Bank Mandiri dalam menjaga kepercayaan pasar internasional melalui fundamental yang kuat dan strategi pendanaan yang disiplin. Transaksi ini didukung DBS Bank Ltd, HSBC, JP Morgan, Mandiri Sekuritas, dan Standard Chartered Bank yang bertindak sebagai Joint Bookrunners dan Joint Lead Managers.