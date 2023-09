Bukti Messi Jadi Lumbung Duitnya PSG

Dengan kedatangan Lionel Messi di PSG berpotensi memberikan suntikan pundi-pundi uang besar bagi PSG dan Ligue 1, kompetisi kasta tertinggi di Perancis.



Satu hari setelah Messi secara resmi diperkenalkan sebagai pemain baru PSG dengan kontrak selama dua musim, jumlah pengikut akun media sosial PSG meningkat pesat. Instagram PSG, misalnya, yang diikuti sekitar 35 juta akun, akhir pekant lalu, telah memiliki pengikut sekitar 43 juta akun, di waktu yang bersamaan ketika Messi menjalani taklimat pers perdana sebagai pemain “Les Parisiens”.



Kondisi itu jelas akan meningkatkan nilai komersial PSG serta Ligue 1, terutama berkaitan dengan hak siar. Kehadiran Messi telah mengembalikan daya tarik Ligue 1 yang sempat anjlok seiring pandemi Covid-19.

Pada Mei lalu, Canal+ memutuskan untuk membatalkan kesepakatan dengan BeIN Sports untuk menjadi pemegang lisensi hak siar Liga Perancis secara nasional pada 2020 hingga 2024. Padahal kesepakatan itu telah ditandangani 2019 lalu dengan nilai sekitar 400 juta dollar AS (Rp 5,76 triliun).



Selain itu, uang hak siar internasional Liga Perancis menguap sekitar 400 juta euro (Rp 6,74 triliun) per musim karena Mediapro TV hanya bersedia membayar maksimal 60 persen dari nilai kontrak sebesar 1 miliar euro (Rp 16,87 triliun) per musim untuk Ligue 1 edisi 2019-2020 dan 2020-2021.



Sejak rumor kedatangan Messi mengemuka, BeIN telah memulai negosiasi dengan sejumlah layanan streaming, seperti Amazon dan DAZN untuk menayangkan tayangan Liga Perancis di seluruh Eropa dan kawasan Amerika Utara secara daring. Dalam sejumlah laporan media Perancis, Canal+ mulai membuka kembali negosiasi dengan BeIN untuk memegang hak siar Ligue 1.



“Kini, semua orang ingin menyaksikan PSG yang juga akan memberi keuntungan kepada klub lain. Kedatangan Messi ini bukan hanya untuk Paris tetapi juga demi meningkatkan level kompetisi di Perancis,” kata Al-Khelaifi.



Seperti dilansir Marca, harga kaus PSG Messi bervariasi tergantung versinya. Harga termurah 115 euro (sekitar Rp 1,9 juta) untuk yang disebut kaus replika normal atau kaus stadion. Kaus ini lengkap dengan nama Messi, nomor punggung 30, dan salah satu logo Liga Perancis atau Liga Champions Eropa, tetapi kaus ini tidak dipakai pemain dalam pertandingan.

Sementara kaus versi ”sultan”, yaitu kaus yang dipakai Messi dan pemain PSG dalam pertandingan, harganya 165 euro atau sekitar Rp 2,8 juta.



Jonathan Bouyer Msied (18), yang baru saja membeli kaus Messi di toko resmi PSG di Paris, Perancis, tersenyum gembira. ”Kaus ini akan mendatangkan banyak uang untuk PSG, kaus ini membuat para fans senang. Ada sesuatu pada kaus ini, yang membuat semua orang jadi gembira,” ujarnya.

Meskipun sebagian besar keuntungan mengalir ke produsen kaus, hal itu tidak mengurangi minat orang untuk berburu kaus Messi dengan klub barunya. Maka dipastikan efek messi cukup besar bagi kantongnya PSG.