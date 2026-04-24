Buktikan Kualitas Akting, Jisoo BLACKPINK Sabet Penghargaan di Canneseries 2026

Ukuran Font Kecil Besar

Transformasi Kim Ji-soo dari gemerlap panggung K-pop menuju kedalaman seni peran dunia membuahkan hasil manis. Anggota grup fenonemal BLACKPINK yang karib disapa Jisoo tersebut resmi membawa pulang penghargaan prestisius dari ajang Cannes International Series Festival (Canneseries) 2026 di Prancis.

Berdasarkan laporan kantor berita Yonhap, Jisoo dianugerahi Madame Figaro Rising Star Award. Penghargaan ini diberikan atas kemampuannya yang dinilai luar biasa dalam menyeimbangkan karier musik global dengan portofolio akting yang terus berkembang melalui berbagai peran menantang.

Pihak penyelenggara menyebut Jisoo bukan sekadar idola pop, melainkan figur yang menonjol dan menjanjikan dalam industri hiburan kontemporer Korea maupun global. Pertumbuhan artistik serta kehadirannya yang kuat di layar kaca menjadi nilai tawar yang sulit diabaikan.

Disambut Gemuruh Penggemar di Prancis

Momen penganugerahan yang berlangsung pada Kamis (23/4/2026) waktu setempat itu diwarnai gemuruh sorak-sorai penggemar. Tampil elegan, Jisoo menyampaikan pidato kemenangan yang merefleksikan rasa syukur dan ambisinya di dunia seni peran.

"Saya ingin menunjukkan sisi baru saya melalui proyek-proyek yang berbeda, dan saya sangat senang menerima penghargaan seperti ini, yang mewakili dukungan kalian," ungkap Jisoo, sebagaimana dikutip dari laporan Variety, Jumat (24/4/2026).

Jisoo menyadari bahwa transisinya tidak terjadi dalam semalam. Ia secara khusus berterima kasih kepada para penggemar setia yang terus menjadi motor penggeraknya.

"Saya belajar hal-hal baru lewat proyek-proyek ini, dan saya menerima banyak bantuan dari banyak orang. Menurut saya, semua dukungan ini memberi saya kekuatan untuk melangkah lebih jauh dan menjadi versi diri yang lebih baik," tegasnya.

Pembuktian Menembus Batas

Sebagai aktris, langkah Jisoo tak bisa dipandang sebelah mata. Ia membuktikan kapasitasnya dengan tidak hanya bermain di zona aman. Filmografinya tercatat terus bertambah lewat keterlibatannya dalam serial drama populer seperti 'Snowdrop', 'Newtopia', hingga 'Boyfriend on Demand'.

Pujian tertinggi datang dari Perwakilan Madame Figaro, Richard Gianorio. Dalam pidatonya, Richard menegaskan bahwa status Jisoo telah berevolusi jauh melampaui sekadar "bintang baru". Ia adalah fenomena budaya pop yang pengaruhnya sukses melintasi batas-batas musik.

"Malam ini, kita merayakan seorang perempuan muda yang berani menemukan kembali dirinya, meninggalkan zona nyaman untuk mencoba hal baru, dan melakukannya dengan sangat sukses," pungkas Richard.

Penghargaan Canneseries 2026 ini secara otomatis mengukuhkan nama Kim Ji-soo sebagai salah satu aktris asal Korea Selatan yang paling diperhitungkan di kancah serial internasional saat ini.