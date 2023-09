Bulan-Bulan Sulit ke Depan: Mengapa Israel Takut dengan Lion’s Dens

Dilihat dari wacana politik, nyanyian, dan simbol mereka, generasi ini sudah muak dengan perpecahan Palestina yang melumpuhkan dan seringkali dangkal di antara faksi, ideologi, dan wilayah. Faktanya, brigade yang baru dibentuk, termasuk Lions' Den, diyakini sebagai kelompok multi-faksi yang membawa, untuk pertama kalinya, pejuang dari Hamas, Fatah, dan lainnya ke dalam satu platform.

Oleh : Ramzy Baroud*

Judul utama di surat kabar Israel, Jerusalem Post, hanya menceritakan sebagian dari apa yang terjadi: “The Lions’ Den, Other Palestinian Groups are Endless Headache for Israel, PA.”

Memang benar bahwa baik pemerintah Israel dan Otoritas Palestina (PA) sama-sama khawatir tentang prospek perlawanan bersenjata yang meluas di Tepi Barat yang dijajah Israel, dan bahwa brigade baru yang berbasis di Nablus, The Lions' Den, adalah pusat dari gerakan yang dipimpin para pemuda ini.

Namun, perlawanan bersenjata yang berkembang di Tepi Barat menyebabkan lebih dari sekadar 'sakit kepala' bagi Tel Aviv dan Ramallah. Jika fenomena ini terus berkembang, hal itu dapat mengancam keberadaan PA, selain menempatkan Israel di depan pilihan yang paling sulit sejak invasi kota-kota besar Tepi Barat Palestina pada tahun 2002.

Meskipun komandan militer Israel terus melemahkan kekuatan kelompok yang baru terbentuk, mereka tampaknya tidak memiliki gagasan yang jelas mengenai akar, pengaruh, dan dampaknya di masa depan.

Dalam wawancara baru-baru ini dengan surat kabar Israel Yedioth Ahronoth, Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz mengklaim bahwa Lions' Den adalah "kelompok yang terdiri dari 30 anggota", yang pada akhirnya akan dikejar dan dilenyapkan. "Kami akan meletakkan tangan kami pada teroris," katanya.

The Lions' Den, bagaimanapun, bukanlah kasus yang terisolasi, tetapi bagian dari fenomena yang lebih besar yang mencakup Brigade Nablus, Brigade Jenin dan kelompok lain, yang sebagian besar berlokasi di Tepi Barat utara.

Kelompok tersebut, bersama dengan unit militer bersenjata Palestina lainnya, telah aktif dalam menanggapi pembunuhan warga Palestina, termasuk anak-anak, orang tua, dan, pada 14 Oktober, bahkan seorang dokter Palestina, Abdullah Abu al-Teen, yang meninggal karena luka-lukanya di Jenin. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 170 warga Palestina tewas di Tepi Barat dan Gaza, sejak awal tahun.

Tanggapan Palestina itu termasuk pembunuhan dua tentara Israel, satu di Shuafat pada 8 Oktober, dan yang lainnya di dekat Nablus pada 11 Oktober.

Setelah serangan Shuafat, Israel sepenuhnya menyegel kamp pengungsi Shuafat sebagai bentuk hukuman kolektif, mirip dengan pengepungan baru-baru ini di Jenin dan kota-kota Palestina lainnya.

Mengutip media Ibrani Israel, harian Arab Palestina, Al Quds melaporkan bahwa militer Israel akan memfokuskan operasinya dalam beberapa minggu mendatang untuk menargetkan Lion’s Den. Ribuan tentara pendudukan Israel kemungkinan akan dikerahkan di Tepi Barat untuk pertempuran yang akan datang.

Sulit membayangkan bahwa Israel akan memobilisasi banyak tentaranya untuk melawan 30 pejuang Palestina di Nablus. Tapi bukan hanya Israel, PA juga sangat prihatin.

Otoritas Palestina telah mencoba tetapi gagal untuk membujuk para pejuang dengan menawarkan mereka 'kesepakatan' menyerah, di mana mereka menyerahkan senjata mereka dan bergabung dengan pasukan PA. Kesepakatan semacam itu ditawarkan di masa lalu kepada para pejuang yang tergabung dalam Brigade Martir Al Aqsa Fatah, dengan tingkat keberhasilan yang beragam.

Kali ini, strateginya tidak berhasil. Kelompok tersebut menolak tawaran PA, memaksa gubernur Nablus yang berafiliasi dengan Fatah, Ibrahim Ramadan, untuk menyerang ibu para pejuang dengan menyebut mereka 'menyimpang' karena "mengirim putra mereka untuk bunuh diri." Bahasa Ramadhan, yang mirip dengan bahasa yang digunakan oleh individu Israel dan pro-Israel dalam penggambaran mereka tentang masyarakat Palestina, menyoroti perpecahan besar antara wacana politik PA dan orang-orang Palestina biasa.

PA tidak hanya kehilangan pemahaman atas narasi, tetapi juga kehilangan sisa-sisa kendali yang tersisa di Tepi Barat, terutama di Nablus dan Jenin.

Seorang pejabat senior Otoritas Palestina mengatakan kepada Media Line bahwa “jalanan Palestina tidak mempercayai kami lagi”, karena mereka “memandang kami sebagai perpanjangan dari Israel.” Benar, tetapi kurangnya kepercayaan ini telah terjadi selama bertahun-tahun.

Namun, 'Intifada Persatuan' Mei 2021 menjadi titik balik utama dalam hubungan antara PA dan Palestina. Munculnya Lions' Den dan kelompok bersenjata Palestina lainnya hanyalah beberapa manifestasi dari perubahan dramatis yang sedang berlangsung di Tepi Barat.

Memang, Tepi Barat sedang berubah. Sebuah generasi baru yang memiliki sedikit atau tidak memiliki ingatan tentang Intifada Kedua (2000-2005), tidak mengalami invasi Israel saat itu tetapi tumbuh di bawah pendudukan dan apartheid, melahap ingatan akan perlawanan di Jenin, Nablus dan Hebron.

Dilihat dari wacana politik, nyanyian, dan simbol mereka, generasi ini sudah muak dengan perpecahan Palestina yang melumpuhkan dan seringkali dangkal di antara faksi, ideologi, dan wilayah. Faktanya, brigade yang baru dibentuk, termasuk Lions' Den, diyakini sebagai kelompok multi-faksi yang membawa, untuk pertama kalinya, pejuang dari Hamas, Fatah, dan lainnya ke dalam satu platform. Ini menjelaskan antusiasme rakyat dan kurangnya kecurigaan di antara orang-orang Palestina biasa terhadap para pejuang baru.

Misalnya, Saed al-Kuni, seorang pejuang Palestina yang baru-baru ini dibunuh oleh tentara Israel dalam penyergapan di pinggiran Nablus, adalah anggota dari Lions' Den. Beberapa mengklaim bahwa al-Kuni adalah anggota terkemuka Brigade Fatah, dan yang lain mengatakan dia adalah seorang pejuang Hamas yang terkenal.

Kurangnya kepastian mengenai identitas politik para pejuang yang terbunuh ini cukup unik bagi masyarakat Palestina, setidaknya sejak berdirinya PA pada tahun 1994.

Tentunya Israel akan melakukan apa yang selalu dilakukannya: mengumpulkan lebih banyak pasukan pendudukan, menyerang, membunuh, menghancurkan protes dan mengepung kota-kota perlawanan dan kamp-kamp pengungsi. Apa yang gagal mereka pahami, setidaknya untuk saat ini, adalah bahwa pemberontakan yang berkembang di Tepi Barat tidak dihasilkan oleh beberapa pejuang di Nablus dan beberapa lagi di Jenin, tetapi merupakan hasil dari sentimen yang benar-benar populer.

Dalam sebuah wawancara dengan Yedioth Ahronoth, diterjemahkan oleh Al-Quds, seorang komandan Israel menggambarkan apa yang dia saksikan di Jenin selama serangan:

“Ketika kami masuk (Jenin), pejuang bersenjata dan pelempar batu menunggu kami di setiap sudut. Semua orang ambil bagian. Anda melihat seorang lelaki tua ... dan Anda bertanya-tanya, apakah dia akan melempar batu? Dan dia melakukannya. Suatu kali, saya melihat seseorang yang tidak punya apa-apa untuk dilempar (pada kami). Dia bergegas ke mobilnya, mengambil sekotak susu dan melemparkannya ke kami.”

Orang-orang Palestina muak dengan pendudukan Israel dan dengan para pemimpin mereka yang berkolaborasi. Mereka siap untuk mempertaruhkan semuanya. Pada kenyataannya, di Jenin dan Nablus, mereka sudah melakukannya. Minggu-minggu dan bulan-bulan mendatang sangat penting untuk masa depan Tepi Barat, dan, pada kenyataannya, untuk semua orang Palestina. [Middle East Eye/Middle East Monitor/Al-Arabiya]

Ramzy Baroud adalah seorang jurnalis dan editor. Dia adalah penulis lima buku. Karya terbarunya adalah “These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons” (Clarity Press, Atlanta). Dr. Baroud adalah Peneliti Senior Non-residen di Center for Islam and Global Affairs (CIGA), Istanbul Zaim University (IZU). Situs webnya adalah www.ramzybaroud.net