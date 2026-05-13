Bulan Depan, Prabowo Ungkap Ada Penyerahan Uang Rampasan Senilai Rp49 Triliun

Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang senilai Rp10,2 triliun dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026). (Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap pemerintah akan menerima penyerahan uang rampasan koruptor dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp49 triliun.

Hal ini dikatakan Prabowo saat memberikan sambutan di acara penyerahan uang ke kas negara di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).

Mulanya, Prabowo mengatakan mendapat informasi bahwa akan ada penyerahan uang Rp11 triliun, kemudian ada juga yang melapor tentang uang Rp 39 triliun milik koruptor yang disimpan di rekening tidak jelas. Menurutnya, uang itu nantinya akan dirampas negara.

“Saya dapat bisikan bulan depan akan ada penyerahan Rp11 triliun katanya, dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih Rp39 triliun uang uang yang tidak jelas, para korputor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal dan uangnya ketinggalan di rekening rekening nggak jelas,” kata Prabowo.

“Mungkin dia banyak istri muda, atau piaraan-piaraan, jadi istri-istrinya, ahli warisnya tidak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut, sudah sekian tahun tidak diurus,” ujarnya menambahkan.

Prabowo menyebut jika uang itu tidak diurus oleh ahli warisnya, maka uang itu akan dirampas untuk negara.

“Ya saya katakan kalau sekian tahun tidak diurus, dan sudah 1 tahun kita umumkan, umumkan nggak ada yang datang ya sudah pindahin untuk rakyat, jadi bulan depan kurang lebih ada Rp49 triliun,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada Satgas PKH yang telah membuktikan kinerjanya. Ia mengatakan saat ini rakyat Indonesia butuh bukti bukan sekedar janji.

“Saya atas nama negara dan bangsa, atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, saya kira saudara-saudara acara-acara seperti ini jangan kita anggap hanya ceremony atau show, tapi pandangan saya atau keyakinan saya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sudah pada tahap bahwa rakyat kita ingin melihat bukti,” tuturnya.

