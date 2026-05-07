BULOG Raih Penghargaan BUMN Entrepreneurial Marketing Awards (BEMA) di Jakarta Marketing Week 2026

Perum BULOG berhasil meraih Pemenang Kategori BUMN Key Elements of Marketing Sektor Industri Pangan dan Pupuk pada ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Awards (BEMA) 2026 yang diselenggarakan dalam rangkaian Jakarta Marketing Week 2026.

Perum BULOG kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan pada ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Awards (BEMA) 2026 yang diselenggarakan dalam rangkaian Jakarta Marketing Week 2026.

Dalam ajang tersebut, Perum BULOG berhasil meraih Pemenang Kategori BUMN Key Elements of Marketing Sektor Industri Pangan dan Pupuk, sebagai bentuk pengakuan atas keunggulan kinerja perusahaan dalam strategi pemasaran, pengelolaan brand, serta pemanfaatan teknologi digital yang efektif.

Penghargaan ini diberikan oleh MarkPlus Inc sebagai penyelenggara, yang secara konsisten mengapresiasi kinerja BUMN/BUMD dalam membangun daya saing melalui pendekatan pemasaran yang inovatif dan berorientasi pada pelanggan.

Penilaian dalam BEMA 2026 mengacu pada konsep pemasaran modern yang dikembangkan oleh Philip Kotler dan Hermawan Kartajaya, meliputi tiga aspek utama yaitu Key Elements of Marketing, Tech-Marketing, dan Entrepreneurial Marketing.

Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos., S.H., M.Han., yang hadir menerima penghargaan ini menyampaikan bahwa ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan BULOG dalam mendorong transformasi bisnis dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat inovasi, meningkatkan kinerja pemasaran, serta memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas dan ketahanan pangan nasional,” ujarnya, Kamis (07/05/2026).

Hermawan Kartajaya selaku Founder and Chair of MCorp menyampaikan bahwa Perum BULOG sangat layak menerima penganugerahan pada malam ini atas capaian dan kinerjanya dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Terbukti sepanjang tahun ini, BULOG menunjukkan kinerja yang luar biasa. Dengan capaian tersebut, tidak mengherankan apabila pimpinan BULOG juga meraih penghargaan Best CEO. Selain itu, BULOG mampu menjaga cadangan beras nasional hingga lebih dari 5 juta ton,’ ujarnya.

Acara penganugerahan dilaksanakan pada Rabu, 6 Mei 2026, bertempat di Grand Atrium Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, dan dihadiri oleh para pemimpin BUMN, praktisi pemasaran, serta pemangku kepentingan lainnya.

Ke depan, Perum BULOG berkomitmen untuk terus memperkuat transformasi berbasis inovasi dan digitalisasi guna meningkatkan daya saing perusahaan serta mendukung pembangunan ekonomi nasional.