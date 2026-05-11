BULOG Rayakan HUT Ke-59 dengan Semangat Swasembada Pangan Berkelanjutan

Perum BULOG memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 Tahun 2026 dengan mengusung tema “BULOG Siap Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan” yang dilaksanakan di Kantor Pusat Perum BULOG dan dirayakan secara serentak oleh seluruh Kantor Wilayah serta Kantor Cabang BULOG di seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., jajaran Direksi, serta seluruh karyawan Perum BULOG di lingkungan kantor pusat sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang BULOG dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Peringatan HUT ke-59 BULOG tahun ini menjadi momentum refleksi atas peran strategis BULOG dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat semangat kebersamaan seluruh insan perusahaan.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menggaungkan capaian swasembada pangan nasional serta menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip efisiensi dan kesederhanaan. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh kebersamaan dengan iringan musik tradisional yang semakin memperkuat nuansa sederhana namun khidmat.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas perjalanan BULOG yang kini memasuki usia ke-59 tahun.

"Kami mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia agar di usia BULOG yang ke-59 ini, BULOG ke depan semakin profesional, modern, adaptif, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk petani dan rakyat Indonesia,”ujarnya, Senin (11/05/2026).

Lebih lanjut, Direktur Utama BULOG menyampaikan bahwa momentum HUT ke-59 menjadi penyemangat bagi seluruh insan BULOG untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

Menurutnya, BULOG ke depan tidak hanya berperan sebagai penyalur logistik nasional, tetapi juga diarahkan menjadi orkestrator logistik nasional hingga internasional yang profesional, modern, dan semakin dipercaya masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama BULOG juga mengungkapkan capaian strategis perusahaan dalam mendukung swasembada pangan nasional. Setelah pada tahun 2025 BULOG mencatat puncak stok sebesar 4,2 juta ton, hingga 11 Mei 2026 stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola BULOG telah mencapai 5,3 juta ton dan diproyeksikan dapat menembus 6 juta ton pada akhir Mei 2026.

Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa mulai dari petani, penggilingan, mitra kerja, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga media yang turut membantu menyampaikan informasi positif mengenai keberhasilan swasembada pangan nasional.

Rangkaian kegiatan HUT ini diawali dengan seremoni pemotongan pita Gerakan Pasar Murah (GPM) sebagai tanda dibukanya BULOG Anniversary Festival 59. Dalam kegiatan tersebut, BULOG menggelar Gerakan Pasar Murah dan Bazaar Rakyat yang menghadirkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, kegiatan juga diramaikan dengan stand UMKM, donor darah, demo masak, serta program tebus murah dengan potongan harga mencapai 30 hingga 40 persen di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sebagai bentuk kepedulian sosial, BULOG juga menyerahkan 1.000 paket sembako kepada berbagai penerima manfaat, di antaranya anak yatim, personel Kepolisian Brimob Kwitang, TNI AL Marinir, TNI AD Kopassus, TNI AU Kopasgat, masyarakat sekitar wilayah kelurahan, petugas sopir, petugas keamanan kantor pusat, petugas kebersihan hingga para mekanik.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Direktur Utama Perum BULOG bersama jajaran Direksi dan tamu undangan sebagai wujud nyata kepedulian sosial perusahaan kepada masyarakat dan para mitra pendukung operasional BULOG.

Rangkaian peringatan HUT ke-59 BULOG akan dilanjutkan pada malam hari melalui kegiatan internal Malam Penganugerahan dan Syukuran HUT Ke-59 BULOG di Gedung Serba Guna Oryza Sativa.

Acara tersebut meliputi syukuran dan pemotongan tumpeng, peluncuran buku “BULOG Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan”, pemberian penghargaan dan beasiswa berprestasi.

Seluruh rangkaian kegiatan dikemas secara sederhana namun tetap khidmat sebagai bentuk rasa syukur dan komitmen BULOG untuk terus hadir menjaga ketahanan pangan nasional serta mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan bagi Indonesia.