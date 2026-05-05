Bulu Tangkis Indonesia: Tim Thomas No, Uber Yes!

Masyarakat mengkritik raihan tim Indonesia di perhelatan Thomas Cup 2026 di Denmark. Sebab, ini merupakan pertama kalinya tim Indonesia gugur di fase grup Thomas Cup.

Kekecewaan itu diungkapkan setidaknya oleh 2 orang pecinta bulutangkis Tanah Air, Septian Pratama dan Adam Hamonangan.

Septian misalnya. Dia menilai raihan tim Indonesia di Thomas Cup 2026 sebagai sejarah terburuk. Sebab, baru kali ini tim Thomas Cup Indonesia gagal menembus fase grup.

"Di laga penentu justru kita kalah dengan Prancis yang notabenenya baru pertama kali ini dia lolos ke partai final, dan salah satu sejarah bahwasanya tim Thomas Cup Indonesia kita ini gugur di fase grup. Sungguh sangat mengecewakan bagi warga negara Indonesia," kata Septian kepada inilah.com, Selasa (5/5/2026).

Tim Thomas Indonesia (PBSI)

Namun, Septian mengapresiasi capaian tim Indonesia di Uber Cup 2026. Di mana, tim Uber Cup Indonesia berhasil menyabet medali perunggu.

"Untuk piala uber, alhamdulillah kita meraih juara ketiga, perunggu, meski kalah dengan Korsel. Patut diapresiasi dengan hasil tersebut, karena uber kita sebetulnya tidak diunggulkan, tetapi mampu melangkah lebih jauh," terang Septian.

Evaluasi Total

Serupa dengan Septian, Adam pun merasa kecewa dengan raihan tim Thomas Cup 2026 Indonesia. Dia pun menyoroti tentang internal dari kepengurusan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

Tidak cuma soal kepengurusan. Adam juga menyoroti soal atlet, yang mana menurutnya, PBSI harus memiliki rencana jangka panjang.

"Menurut gw, PBSI itu harus fokus lagi terhadap atlet-atletnya, fokusnya untuk jangka panjang. Kalau bisa cari potensi-potensi baru dari atlet-atlet Uber atau Thomas. Jadi jangka panjang," ucap Adam.

Minta Maaf

Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat angkat bicara usai Indonesia gagal meraih gelar juara di Piala Thomas dan Uber 2026. Permintaan maaf disampaikannya secara terbuka kepada publik Tanah Air.

Taufik yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PBSI menuangkan pernyataannya melalui unggahan di Instagram, Selasa (5/5/2026). Selain meminta maaf, ia memberikan apresiasi kepada para atlet yang telah berjuang di Horsens, Denmark.

Taufik secara khusus menyampaikan permintaan maaf atas kegagalan ini. Ia mengakui hasil tersebut belum sesuai dengan harapan publik.

"Untuk Tim Thomas Indonesia, terima kasih atas perjuangan dan dedikasi yang telah diberikan. Saya selaku pribadi dan sebagai pengurus memohon maaf terhadap hasil yang belum sesuai harapan," tambah Taufik.

Mantan atlet legendaris itu berharap hasil di Horsens menjadi pelecut semangat ke depan. Para pemain diminta menjadikan momen ini sebagai pelajaran berharga.