BUMN IFG Holding-JMI Kolaborasi Tanam Mangrove di Pulau Tunda

Komunitas Jurnalis Mancing Indonesia (JMI) berkolaborasi dengan BUMN Holding Indonesia Financial Group (IFG) mengelar aksi pelestarian lingkungan dengan menanam tanaman mangrove di bibir pantai Desa Wargasara, Pulau Tunda, Kabupaten Serang Banten, Sabtu akhir pekan lalu (2/10/2021).



Kegiatan yang juga melibatkan penduduk setempat ini merupakan rangkaian acara pemberian donasi berupa alat pendidikan dan olahraga ke Sekolah di Pulau Tunda.



Pulau Tunda, adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Laut Jawa, tepatnya di sebelah utara Teluk Banten. Secara administratif, pulau ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Serang, Banten. Luas Pulau Tunda adalah sekitar 300 hektare dengan jumlah penduduk lebih kurang mencapai 3.000 orang.



BUMN IFG Holding yang terlibat dalam aksi sosial ini di antaranya PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia Jamkrindo, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), dan Indonesia Financial Group Life (IFG Life).



Sekretaris Perusahaan Indonesia Financial Group, Beko Setiawan, yang ikut serta dalam aksi penanaman tersebut mengapresiasi ide JMI dan berharap aksi ini dapat menjaga kelestarian disekitar Pulau Tunda.



Tak hanya menanam pohon mangrove, JMI juga memberikan donasi untuk anak nelayan di Sekolah Satu Atap Desa Wargasara. Bantuan diberikan untuk 250 anak termasuk paket alat pendidikan dan alat olahraga.



"Ide ini berangkat dari teman-teman JMI melihat dua tahun ini dirumahkan dan semua anak sekolah belajar melalui online, menjelang siswa masuk tatap muka kami berinisiatif membantu meringankan anak-anak nelayan dengan menyantuni alat alat tulis dan olahraga sekolah di Pulau Tunda, Banten," kata Ketua Umum JMI Firman Wibowo.



"Walaupun untuk kegiatan olahraga belum sepenuhnya diizinkan, namun kami mempersiapkan termasuk bantuan alat peraga PAUD,"” ujar Firman.



Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekolah Satu Atap Pulau Tunda, Syahroni, juga mengucapkan terima kasih kepada JMI dan BUMN IFG Holding. Menurut dia, apa yang dilakukan berdampak besar pada pendidikan Pulau Tunda dan merupakan kenangan yang tak akan terlupakan bagi warga.







