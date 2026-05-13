Bung Harpa: Timnas Indonesia Wajib Lampaui Rekor Asia Era STY!

Sesi foto timnas Indonesia sebelum melawan Bulgaria dalam laga final FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3/2026). Bulgaria berhasil unggul lewat tendangan penalti pada menit ke-37. (Foto: inilah.com/Rizky)

Jurnalis senior sekaligus pengamat sepak bola nasional, Haris Pardede alias Bung Harpa, menilai Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sudah seharusnya berani memasang target tinggi untuk Timnas Indonesia pada Piala Asia AFC 2027.

Menurutnya, dengan kualitas skuad yang jauh meningkat dibanding beberapa tahun lalu, target minimal Timnas Indonesia seharusnya mampu menyamai pencapaian era Shin Tae-yong di Piala Asia 2023.

Sebagai pengingat, Indonesia sukses mencetak sejarah pada Piala Asia AFC 2023 usai lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Saat itu, skuad Garuda melaju lewat jalur empat peringkat ketiga terbaik sebelum akhirnya dihentikan Australia dengan skor 0-4.

“Gua rasa siapa sih di tempat kerja itu yang enggak ditargetin sih. Dulu zaman Shin Tae-yong kan ditargetin berkali-kali kan dan itu tergantung nanti stakeholder melihat itu,” ujar Bung Harpa dalam program Arena Talk di YouTube Inilah.com, dikutip Rabu (13/5/2026).

Harpa menilai target merupakan bagian penting dalam proses evaluasi sebuah tim nasional. Ia menegaskan pencapaian maupun kegagalan tetap harus memiliki parameter yang jelas.

“Oke kadang-kadang dia enggak achieve target bisa juga dipertahanin, dia achieve target bisa juga dipecat ada juga macam-macam faktornya ya tapi pasti harus ada parameternya dong,” lanjutnya.

Lebih jauh, Bung Harpa menyoroti kualitas skuad Timnas Indonesia saat ini yang dianggap jauh lebih baik dibanding komposisi pemain di Piala Asia 2023. Kehadiran sejumlah pemain diaspora dan naturalisasi dinilai membuat kekuatan Garuda meningkat signifikan.

Ia menyebut nama-nama seperti Jay Idzes, Kevin Diks, Calvin Verdonk, Thom Haye, Eliano Reijnders, Ole Romeny, hingga Joey Pelupessy sebagai bukti peningkatan kualitas skuad Merah Putih.

“Dan Piala Asia kita musim sebelumnya berhasil lolos dengan squad yang menurut gua less than 50 persen dari yang sekarang. Iya dong, sekarang bayangin tuh ada Jay Idzes, kipernya cap cip cup tinggal pilih, terus Kevin Diks, Calvin Verdonk, Thom Haye, Eliano Reijnders, Ole Romeny, Joey Pelupessy, gila. Masa enggak berani masang target?” tegasnya.

Meski demikian, Bung Harpa menilai penilaian terhadap tim nasional tidak semata-mata berdasarkan hasil akhir. Cara bermain dan performa di lapangan juga harus menjadi pertimbangan.

“Nah again target ini enggak ada masalah. Gimana kalau enggak sesuai target misalnya enggak lolos? Ya lihat cara mainnya juga. Siapa tahu kita lima kali kena mistar itu ya itu udah oke lah kita bisa bilang apes jadi enggak usah takut gitu,” katanya.

Bung Harpa juga mengaku heran jika federasi enggan membeberkan target Timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Menurutnya, negara besar seperti Argentina pun selalu memasang target tinggi dalam setiap turnamen besar.

“Masa misalnya siapa Argentina gitu targetnya apa ya lolos grup aja gitu ya kan enggak mungkin pasti targetnya mirip minimal mirip lah dengan yang sebelumnya,” ujarnya.

Ia menegaskan kondisi Timnas Indonesia saat ini justru mengalami peningkatan besar, baik dari sisi kualitas pemain maupun kedalaman skuad.

“Iya apalagi kita lihat misalnya squad-nya lebih baik gitu kecuali memang squad-nya downgrade. Ya ini kan enggak, ini kan 100 persen upgrade kan baik secara kualitas maupun kuantitas pertandingan,” tutup Bung Harpa.