Bungkam Atalanta, Lazio Pamerkan Kokohnya ”Benteng Buatan” Sarri

Lazio berhasil mempertahankan tren tidak terkalahkan dalam tujuh laga terakhirnya di ajang Liga Italia seusai mengalahkan Atalanta, 2-0, di Stadion Atleti Azzurri d'Italia, Minggu (23/10/2022) malam WIB. Tim asuhan manajer Maurizio Sarri itu sekali lagi mempertontonkan lini pertahanannya yang sangat rapat.





6 - #Lazio have collected at least 6 Serie A clean sheets in a row for the second time in their top-flight history: 7 in March 1998 under Sven-Göran Eriksson. Eagle.#AtalantaLazio #SerieATIM pic.twitter.com/z78VMpRDak

