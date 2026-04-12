Buntu di Islamabad, Pengamat: Jaminan Keamanan Jadi Harga Mati Kesepakatan AS-Iran

Seorang petugas polisi berjalan melewati papan reklame mengenai negosiasi Amerika Serikat dan Iran, di luar pusat fasilitasi media di Islamabad, Pakistan, Sabtu (11/4/2026). (Foto: Associated Press/Anjum Naveed)

Ukuran Font Kecil Besar

Kegagalan perundingan tingkat tinggi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Islamabad, Pakistan, menyisakan lubang besar dalam upaya perdamaian di Timur Tengah. Pengamat Hubungan Internasional, Andrea Abdul Rahman Azzqy, menilai kebuntuan ini merupakan refleksi dari kegagalan kedua pihak untuk keluar dari 'logika zero sum deal'.

Menurut Andrea, peluang untuk mencapai titik temu sebenarnya tetap terbuka. Namun, syaratnya berat: Teheran harus mengantongi jaminan konkret atas keamanan dan kedaulatan mereka. Tanpa itu, meja perundingan hanya akan menjadi panggung perdebatan tanpa ujung.

"Titik tengahnya hanya bisa dicapai jika Iran mendapatkan jaminan keamanan dan kedaulatan. Kegagalan di Islamabad mencerminkan dalamnya jurang kepentingan yang gagal dijembatani oleh Washington dan Teheran," ujar pengajar Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Budi Luhur, Jakarta itu saat dihubungi Minggu (12/4/2026).

Dominasi Sepihak di Selat Hormuz

Salah satu poin paling krusial yang memicu keretakan adalah isu Selat Hormuz. Jalur perdagangan energi dunia ini menjadi rebutan pengaruh yang sengit. Andrea mengkritik ambisi Washington yang ingin mempertahankan dominasi sepihak, terutama setelah pernyataan Presiden Donald Trump yang mengklaim hak menarik tarif di wilayah tersebut.

"Ini benar-benar melanggar prinsip kedaulatan dan logika. Amerika ingin dominasi. Padahal, solusi yang paling realistis adalah joint monitoring (pengawasan bersama) di bawah payung internasional, bukan penguasaan satu negara," tegas Andrea.

Negosiasi 21 Jam yang Antiklimaks

Perundingan yang dimulai sejak Sabtu malam (11/4/2026) tersebut sebenarnya merupakan tindak lanjut dari pengumuman gencatan senjata dua pekan oleh Presiden Trump. Namun, atmosfer diplomasi di Islamabad rupanya jauh lebih dingin dari yang diperkirakan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengakui adanya kesepahaman dalam beberapa isu teknis. Namun, kesepahaman itu kandas pada dua hingga tiga poin substansial yang tidak bisa ditawar lagi oleh Teheran.

"Kami mencapai kesepahaman mengenai sejumlah isu, tetapi pandangan kami berbeda pada dua atau tiga isu penting, sehingga pada akhirnya pembicaraan gagal menghasilkan kesepakatan," ungkap Baghaei sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Mehr News.

J.D. Vance Pulang dengan Tangan Hampa

Ketegasan Iran dalam mempertahankan posisi kedaulatannya membuat delegasi Amerika Serikat harus menelan pil pahit. Minggu pagi, Wakil Presiden AS J.D. Vance selaku ketua delegasi secara resmi mengumumkan berakhirnya perundingan tanpa hasil.

Setelah maraton negosiasi yang melelahkan, delegasi AS dipastikan kembali ke Washington dengan tangan kosong. Kebuntuan di Islamabad ini kini menempatkan stabilitas kawasan kembali ke titik nadir, menunggu apakah diplomasi masih memiliki ruang atau konfrontasi akan kembali mengeras.