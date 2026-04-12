Perundingan Iran-AS Gagal Capai Sepakat, Ini Isu Krusial yang Jadi Ganjalan

Iran dan Amerika Serikat (AS) mencapai kesepahaman dalam sejumlah isu, namun berbeda pandangan pada dua hingga tiga isu penting, sehingga perundingan di Islamabad tidak menghasilkan kesepakatan. (Foto: Shutterstock)

Harapan publik internasional untuk melihat berakhirnya ketegangan antara Teheran dan Washington kembali menemui jalan buntu. Perundingan tingkat tinggi antara Iran dan Amerika Serikat (AS) yang digelar di Islamabad, Pakistan, dipastikan berakhir tanpa kesepakatan resmi.

Meski kedua belah pihak sempat menunjukkan sinyal positif di beberapa poin, perbedaan pandangan pada dua hingga tiga isu krusial menjadi tembok besar yang sulit ditembus. Kegagalan ini menandai babak baru ketidakpastian dalam hubungan geopolitik kedua negara yang telah lama memanas.

Perbedaan Tajam di Meja Perundingan

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengonfirmasi bahwa perbedaan visi yang mendalam menjadi alasan utama gagalnya dialog kali ini. Ia mengakui adanya kemajuan dalam sejumlah poin teknis, namun hal itu tidak cukup untuk membuahkan sebuah draf perjanjian yang final.

"Kami mencapai kesepahaman dalam sejumlah isu, namun pandangan kami berbeda pada dua atau tiga isu penting. Pada akhirnya, pembicaraan tidak menghasilkan kesepakatan," ujar Baghaei sebagaimana dikutip dari kantor berita Mehr News.

Sayangnya, Baghaei tidak merinci secara spesifik poin-poin yang menjadi ganjalan utama tersebut. Namun, para pengamat meyakini isu mengenai sanksi ekonomi, pengayaan nuklir, atau pengaruh regional masih menjadi materi debat yang sangat alot di balik pintu tertutup.

Pasang Surut Gencatan Senjata

Perundingan di Islamabad ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari pengumuman mengejutkan Presiden AS Donald Trump pada Rabu malam (8/4/2026). Saat itu, Trump mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan dengan Teheran, sebuah langkah yang sempat memberikan angin segar bagi stabilitas kawasan.

Pertemuan di Islamabad yang berlangsung pada Sabtu (11/4/2026) pun dipandang sebagai momentum emas untuk memperpanjang napas perdamaian tersebut menjadi kesepakatan yang lebih permanen. Namun, realita di meja perundingan berbicara lain.

Delegasi AS Pulang Tanpa Hasil

Sinyal kegagalan semakin menguat pada Minggu pagi (12/4/2026). Pemimpin delegasi perundingan AS, Wakil Presiden J.D. Vance, memberikan pernyataan tegas mengenai status diplomasi tersebut.

Vance menyatakan bahwa setelah melalui proses negosiasi yang panjang dan melelahkan, kedua pihak tetap tidak menemukan titik temu. Ia memastikan bahwa delegasi Amerika Serikat akan segera meninggalkan Pakistan tanpa membawa dokumen kesepakatan apa pun.

"Iran dan AS gagal mencapai kesepakatan setelah melalui perundingan panjang. Delegasi kami akan kembali ke negaranya tanpa membawa hasil kesepakatan," tegas Vance singkat.

Kini, bola panas kembali berada di tangan kedua pemimpin negara. Tanpa kesepakatan di Islamabad, masa depan gencatan senjata dua pekan yang diinisiasi Trump berada dalam tanda tanya besar. Publik internasional kini menunggu apakah jalur diplomasi akan tetap dibuka atau ketegangan akan kembali meningkat di Timur Tengah.