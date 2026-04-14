Buntu di Islamabad, PBB: Tak Ada Solusi Militer untuk AS-Iran!

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengeluarkan peringatan keras bagi Amerika Serikat (AS) dan Iran. PBB menegaskan bahwa kekuatan militer tidak akan pernah menjadi jawaban atas kemelut yang tengah membakar kawasan Timur Tengah saat ini.

Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, pada Senin (13/4/2026), Guterres mendesak kedua negara untuk segera kembali ke meja perundingan. Meski negosiasi maraton di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan tertulis, PBB menilai dialog tersebut adalah sinyal positif yang harus dirawat.

"Mengingat perbedaan yang sangat mengakar, kesepakatan memang tidak bisa diraih dalam semalam. Namun, Sekjen menyerukan agar perundingan dilanjutkan secara konstruktif," tegas Dujarric di Markas Besar PBB, New York.

Titik Balik di Islamabad

PBB memandang pertemuan di Islamabad sebagai langkah yang bermakna. Bagi Guterres, kehadiran delegasi tingkat tinggi kedua pihak menunjukkan adanya keseriusan untuk mencari jalan keluar, meski ego politik masih menghalangi kesepakatan final.

Dujarric mengingatkan bahwa dunia sudah menyaksikan kehancuran dan penderitaan selama berpekan-pekan akibat eskalasi ini. "Jelas bahwa tidak ada solusi militer bagi konflik saat ini. Gencatan senjata mutlak harus dipertahankan dan seluruh pelanggaran harus segera dihentikan," imbuhnya.

Urat Nadi Dunia di Selat Hormuz

Salah satu poin krusial yang ditekan oleh Sekjen PBB adalah jaminan keamanan di Selat Hormuz. Jalur perdagangan maritim tersebut kini berada dalam titik kerawanan tertinggi. PBB menuntut semua pihak menghormati kebebasan navigasi sesuai hukum internasional.

Bukan tanpa alasan Guterres memberikan perhatian khusus pada selat sempit tersebut. Gangguan di Selat Hormuz telah memicu efek domino yang memukul ekonomi global. Kerentanan ini tidak hanya dirasakan di kawasan Teluk, tetapi sudah menjalar ke piring makan jutaan orang di seluruh dunia.

"Gangguan terhadap pasokan pupuk dan bahan bakunya memperburuk kerawanan pangan bagi jutaan orang rentan. Ini ditambah dengan kenaikan biaya hidup akibat tersendatnya rantai pasok bahan bakar dan transportasi," papar Dujarric.

Menanti Sikap Konstruktif

Kini, bola panas berada di tangan Washington dan Teheran. PBB memposisikan diri sebagai pengingat bahwa di balik retorika perang yang kian kencang, ada jutaan nyawa yang terancam oleh krisis pangan dan energi jika dialog ini kembali menemui jalan buntu.

Guterres berharap semangat perundingan di Islamabad tidak padam begitu saja. Bagi PBB, melanjutkan dialog dalam suasana konstruktif adalah satu-satunya cara untuk memulihkan stabilitas di Timur Tengah dan menjauhkan dunia dari jurang krisis ekonomi yang lebih dalam.