Buntut Kecelakaan KA di Bekasi Timur, Sopir Taksi VinFast Diamankan Polisi

Kecelakaan kereta api antara KA jarak jauh dengan commuter line di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jabar, Senin (27/4/2026).

Hingga saat ini petugas masih berupaya mengevakuasi rangkaian kereta api (KA) yang mengalami kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Seluruh penumpang yang menjadi korban telah dilarikan ke sejumlah rumah sakit (RS).

Peristiwa yang terjadi, Senin (27/4/2026) malam itu menyisakan duka yang mendalam. Sedikitnya 14 korban meninggal dunia dan puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka.

Berdasarkan kronologi, kecelakaan bermula dari tertempernya sebuah taksi listrik VinFast oleh sebuah KRL di perlintasan sebidang di kawasan Ampera arah Bulak Kapal. Taksi listrik hijau itu mogok tepat di atas rel, untungnya sang sopir lebih dulu keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri.

Akibatnya, perjalanan kereta terganggu dan KRL lainnya terpaksa terhenti di Stasiun Bekasi Timur. Kemudian pukul 20.55 WIB, KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek melaju cepat dan menabrak KRL tersebut dari arah belakang.

Dari peristiwa tersebut, polisi langsung mengamankan sopir taksi listrik untuk dimintai keterangan. "Pengemudi sudah diamankan di Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut," ujar Kepala Seksi Kumpul, Olah, dan Kaji Data Kecelakaan Lalu Lintas Korlantas Polri, Kompol Sandhi Wiedyanoe, Selasa (28/4/2026).

Belum ada keterangan resmi apakah sopir taksi akan ditahan atas kecelakaan tersebut atau tidak. Pihaknya masih melakukan pendalaman kronologi peristiwa yang menelan korban jiwa 14 orang.

"Kita tidak bisa katakan (taksi) ini menerobos, karena di perlintasan ini tidak ada palang pintu kereta api," jelasnya.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero menjelaskan kronologi kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan commuter line bermula dari sebuah taksi berwarna hijau yang dikenal Green SM (Xanh SM).

"Jadi KRL-nya itu ada taksi yang menabrak KRL di JPL lintasan dekat Bulak Kapal yang membuat KRL-nya terhenti," ujar Humas Daerah Operasi (Daop) 1 PT KAI, Franoto Wibowo, Senin (27/4/2026) malam.

Kemudian dari arah belakang melaju KA Argo Bromo Anggrek yang langsung menghajar commuter line yang sedang berhenti. KA jarak jauh itu menghantam bagian belakang rangkaian commuter line yang merupakan gerbong wanita.

Informasi ini pertama kali beredar melalui media sosial (medsos) memperlihatkan kepanikan penumpang commuter line berhamburan ke luar dari rangkaian kereta. Bahkan ada beberapa penumpang wanita yang pingsan terkapar di stasiun.

Para penumpang banyak yang terjepit terutama di gerbong perempuan. Dalam video tersebut juga tampak rangkaian commuter line mengalami ringsek dihajar KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek.