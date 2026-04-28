Buntut Kecelakaan KA di Stasiun Bekasi Timur, Bos Danantara Dapat Perintah Bangun Flyover di Perlintasan

Petugas melakukan evakuasi gerbong kereta yang ringsek menggunakan crane di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026), pascakecelakaan KA. (Foto: Inilah.com/Syahidan).

Ukuran Font Kecil Besar

Terkait insiden tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan rangkaian KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat (Jabar), yang menewaskan 15 orang, CEO Danantara Indonesia Rosan P Roeslani menyampaikan keprihatinannya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi itu juga menegaskan, PT Kereta Api Indonesia (Persero/KAI) sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. “Tentunya, pemerintah dalam hal ini KAI bertanggung jawab penuh. Baik itu biaya pada saat ini, biaya kesehatan. Kemudian biaya-biaya lainnya yang menyangkut disebabkan kecelakaan tersebut,” ujar Rosan di RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026).

Selanjutnya, Rosan menyebut Danantara Indonesia akan melakukan asesmen terhadap PT KAI serta memastikan tragedi tersebut tidak terulang.

“Kami tadi berbicara, ketemu dengan para korban. Dan, tentunya kami akan mengevaluasi secara keseluruhan dan juga melakukan asesmen terhadap Kereta Api Indonesia (KAI) ini,” kata dia.

“Bersama-sama tentu dengan kementerian terkait, dengan badan terkait untuk memastikan bahwa keselamatan itu adalah menjadi prioritas paling utama di dalam kita menjalankan kereta api yang ada di Indonesia ini,” lanjutnya.

Rosan juga menyatakan Danantara Indonesia akan menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan flyover di Kota Bekasi.

“Tentunya seperti yang disampaikan Bapak Presiden, (flyover) itu dilaksanakan secepat mungkin, ya. Dan ini adalah langkah-langkah yang cepat dari Bapak Presiden untuk memastikan bahwa kejadian tidak terulang lagi,” jelas Rosan.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap kronologi awal kecelakaan tersebut. Insiden bermula saat Kereta Rel Listrik (KRL) relasi Bekasi–Cikarang tertemper kendaraan di perlintasan sebidang JPL 85. KRL kemudian ditabrak dari belakang oleh KA Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta–Surabaya.

“Berdasarkan kronologi awal, insiden kecelakaan bermula ketika rangkaian KRL relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Akibat kejadian itu, gerbong belakang KRL yang khusus penumpang perempuan mengalami kerusakan parah. Rangkaian KRL kini telah dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena tidak beroperasi dan berjalan di luar jadwal reguler.

Sebagai dampaknya, petugas juga memberhentikan satu rangkaian KRL lain berkode PLB 5568 yang menuju Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur.