Buntut Kecelakaan KA, Menhub Segera Panggil Manajemen Taksi Green SM

Kecelakaan kereta api antara KA jarak jauh dengan commuter line di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jabar, Senin (27/4/2026). (Foto: X)

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi langsung memerintahkan jajarannya untuk segera memanggil manajemen taksi Green SM yang diduga menjadi penyebab kecelakaan kereta api (KA) di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat.

"Saya sudah minta Dirjen Perhubungan Darat (Kemenhub) bertemu dengan pengelola taksi hijau tersebut untuk melakukan evaluasi," ujar Dudy, Selasa (28/4/2026).

Sementara itu Green SM Indonesia telah memberikan pernyataan prihatin melalui akun Instagram @id.greensm, atas musibah kecelakaan KA di kawasan Bekasi Timur. Pihaknya juga mendukung penuh upaya investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan.

"Green SM Indonesia menaruh perhatian penuh pada terjadinya insiden di area perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026, yang melibatkan satu kendaraan Green SM dan kereta yang melintas. Kami telah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang serta mendukung penuh proses investigasi yang sedang berlangsung," tulisnya.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero menjelaskan kronologi kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan commuter line bermula dari sebuah taksi berwarna hijau yang dikenal Green SM (Xanh SM).

"Jadi KRL-nya itu ada taksi yang menabrak KRL di JPL lintasan dekat Bulak Kapal yang membuat KRL-nya terhenti," ujar Humas Daerah Operasi (Daop) 1 PT KAI, Franoto Wibowo, Senin (27/4/2026) malam.

Kemudian dari arah belakang melaju KA Argo Bromo Anggrek yang langsung menghajar commuter line yang sedang berhenti. KA jarak jauh itu menghantam bagian belakang rangkaian commuter line yang merupakan gerbong wanita.

Informasi ini pertama kali beredar melalui media sosial (medsos) memperlihatkan kepanikan penumpang commuter line berhamburan ke luar dari rangkaian kereta. Bahkan ada beberapa penumpang wanita yang pingsan terkapar di stasiun.

Para penumpang banyak yang terjepit terutama di gerbong perempuan. Dalam video tersebut juga tampak rangkaian commuter line mengalami ringsek dihajar KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek.