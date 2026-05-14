Buntut Penyegelan, Parkir Blok M Square Resmi Diambil Alih Dishub

Sejumlah petugas Dishub DKI Jakarta menjaga kawasan parkirdi kawasan Blok M Square, Kamis (14/5/2026).(Foto: inilah.com/Wahyu Praditya Purnama)

Ukuran Font Kecil Besar

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengambil alih sementara pengelolaan parkir di kawasan Blok M Square.

Langkah ini tak sekadar menjaga operasional tetap berjalan pasca penyegelan, tetapi juga menyoroti potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir.

Pengambilalihan dilakukan setelah operator sebelumnya diketahui tidak lagi mengantongi izin operasional sejak 2023.

Kondisi tersebut dinilai berisiko menimbulkan kerugian bagi kas daerah karena pengelolaan tidak didukung dokumen administrasi yang sah.

Kepala Satuan Pelaksana Perparkiran Jakarta Selatan, Damanik, mengatakan Dishub langsung menerapkan skema swakelola untuk mengisi kekosongan pengelolaan.

"Setelah dihentikan dan disegel, terjadi kekosongan. Pemerintah daerah hadir mengambil alih agar layanan tetap berjalan dan potensi pendapatan bisa diamankan," kata Damanik, Kamis (14/5/2026).

Ia menegaskan, tarif parkir tetap mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) yang berlaku. Masyarakat juga diminta mengikuti sistem pembayaran resmi melalui mekanisme gate in/gate out guna memastikan transaksi tercatat dengan baik.

Selain persoalan izin, Dishub turut menyoroti praktik juru parkir liar yang masih ditemukan di sekitar kawasan Blok M. Keberadaan mereka dinilai menjadi salah satu celah kebocoran PAD karena menarik pungutan di luar sistem resmi.

Untuk itu, pengawasan diperketat dan penertiban terus dilakukan. Dishub juga memasang spanduk sosialisasi agar pengguna parkir tidak memberikan uang tambahan di luar tarif resmi.

“Pembayaran cukup dilakukan satu kali di pintu keluar. Kami minta masyarakat tidak memberikan tipping kepada pihak yang tidak resmi,” kata Damanik.

Meski demikian, ia mengakui penertiban juru parkir liar tidak mudah karena dipengaruhi faktor ekonomi masyarakat. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan menunjuk operator baru yang memiliki legalitas lengkap, sekaligus memperbaiki tata kelola parkir agar lebih transparan dan akuntabel.

Pengambilalihan ini diharapkan menjadi momentum pembenahan menyeluruh, sehingga potensi kebocoran PAD dapat ditekan dan pelayanan parkir di kawasan Blok M Square semakin tertib.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyegel sembilan pintu (gate) parkir di kawasan Blok M Square, Jalan Melawai V, Jakarta, dalam inspeksi mendadak (sidak) yang digelar Senin (11/5/2026).

Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk penertiban terhadap dugaan praktik parkir ilegal yang telah berlangsung cukup lama.

Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI, Ahmad Jupiter, menegaskan penyegelan merupakan langkah konkret dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sidak tersebut melibatkan personel gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta didampingi unsur aparat penegak hukum.

"Kami melakukan fungsi pengawasan dengan tindakan nyata berupa penyegelan terhadap gate parkir yang melanggar aturan. Ini bagian dari upaya melindungi hak masyarakat dan potensi pendapatan daerah," kata Jupiter di lokasi.

Dalam temuan di lapangan, Pansus juga mencium adanya indikasi pelanggaran yang lebih serius, termasuk dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaporan pendapatan parkir.

Karena itu, Pansus turut menggandeng aparat dari Polda Metro Jaya, baik Direktorat Lalu Lintas maupun Direktorat Kriminal Khusus.

