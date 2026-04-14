Buntut Serangan Brutal AS-Israel, Iran Tuntut Negara Arab Bayar Ganti Rugi

Iran mengambil langkah diplomasi agresif di panggung dunia. Teheran secara resmi menuntut ganti rugi penuh kepada lima negara Arab—Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab (UAE), dan Yordania—atas peran mereka dalam memfasilitasi serangan militer gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke wilayah kedaulatan Iran.

Tuntutan tersebut dilayangkan melalui surat resmi yang dikirimkan oleh Perwakilan Tetap Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Surat itu juga ditembuskan kepada Bahrain, yang saat ini memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan PBB untuk periode April 2026.

Dalam dokumen tersebut, Iravani menegaskan bahwa kelima negara tersebut harus memikul tanggung jawab atas dampak kerusakan yang ditimbulkan. Teheran menuding negara-negara tetangganya telah melanggar hukum internasional dengan memberikan dukungan logistik maupun wilayah bagi mesin perang AS dan Israel.

"Mengingat hal tersebut di atas, Kerajaan Bahrain, Kerajaan Arab Saudi, Negara Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kerajaan Hashemite Yordania harus memberikan ganti rugi penuh kepada Republik Islam Iran," tulis Iravani dalam suratnya, sebagaimana dikutip dari RIA Novosti, Selasa (14/4/2026).

Tudingan Keterlibatan Langsung

Iran tidak hanya menuntut kompensasi atas kerusakan materiil, tetapi juga kerugian moral yang dialami rakyatnya. Iravani menekankan bahwa kelima negara Arab tersebut tidak sekadar menjadi penonton atau menyediakan pangkalan wilayah bagi militer asing. Lebih jauh, ia menyebut adanya keterlibatan yang jauh lebih dalam.

Menurut Iravani, dalam beberapa kasus, negara-negara tersebut terlibat langsung dalam melancarkan serangan bersenjata yang bersifat ilegal. Ironisnya, serangan-serangan tersebut disebut secara spesifik menargetkan objek-objek sipil di dalam wilayah Iran, yang merupakan pelanggaran serius terhadap konvensi internasional.

“Mereka tidak hanya menyediakan wilayah mereka untuk agresi terhadap Iran, tetapi dalam beberapa kasus, mereka juga terlibat langsung dalam serangan bersenjata ilegal yang menargetkan objek sipil,” tegas Iravani.

Geopolitik yang Kian Memanas

Langkah Iran ini diprediksi akan semakin memperkeruh hubungan diplomatik di kawasan Teluk yang sudah berada di titik nadir. Tuntutan ganti rugi ini muncul sebagai buntut dari agresi militer pada akhir Februari lalu, di mana jet tempur AS dan Israel dilaporkan menembus ruang udara kawasan untuk menghantam target-target di Teheran.

Dengan menyeret nama-nama besar seperti Arab Saudi dan UAE ke meja hijau internasional (PBB), Iran seolah mengirimkan pesan bahwa "tagihan" atas setiap dukungan terhadap AS dan Israel akan segera datang.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat Jenderal PBB maupun negara-negara tertuduh belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan kompensasi tersebut. Namun, manuver hukum Teheran ini dipastikan akan memicu perdebatan panjang mengenai kedaulatan wilayah dan tanggung jawab negara dalam konflik bersenjata di era modern.

Dunia kini menanti apakah PBB akan memproses tuntutan ganti rugi ini, ataukah surat Iravani hanya akan menjadi catatan sejarah dalam sengkarut konflik abadi di Timur Tengah.