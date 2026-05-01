Bursa Pelatih Real Madrid: Mourinho Atau Klopp, Siapa Pilihan Hati Florentino Perez?

Mourinho dan Klopp jadi kandidat terkuat pelatih baru Real Madrid pilihan florentino perez

Kursi panas pelatih Real Madrid untuk musim depan semakin membara. Setelah performa mengecewakan Alvaro Arbeloa yang gagal memberikan trofi Liga Spanyol maupun Liga Champions musim 2025-2026, Presiden klub, Florentino Perez, kini dikabarkan tengah menimbang dua nama raksasa: Jose Mourinho dan Jurgen Klopp.

Namun, kabar mengejutkan datang dari balik layar Santiago Bernabeu. Meski Klopp disebut-sebut sebagai kandidat paling ideal secara taktik, Perez kabarnya lebih memilih untuk memulangkan sang mantan, Jose Mourinho!

Strategi "Pengalihan Isu" ala Perez

Bukan rahasia lagi jika Florentino Perez adalah penggemar berat karakter kuat. Jurnalis Gaston Alvarez mengungkapkan bahwa alasan Perez melirik The Special One adalah untuk membangkitkan gairah Madridista yang sedang lesu.

“Florentino tahu Klopp bisa membangkitkan semangat tim, tapi dia juga sadar jika Mourinho datang, ‘kehebohan’ yang ia bawa akan membuat fans lupa dengan keterpurukan musim ini,” ujar Alvarez melansir dari Football Espana.

Klopp yang Dicintai, Mourinho sang "Bom Waktu"

Di sisi lain, pilihan ini memicu perdebatan panas. Jurgen Klopp dinilai sebagai sosok yang lebih disukai para pemain. Kemampuan Klopp mengelola ruang ganti dan menanamkan sistem permainan yang cair dianggap cocok untuk meredam ego besar di skuad Los Blancos.

Sebaliknya, kembalinya Mourinho disebut-sebut sebagai "bom waktu". Gaya kepemimpinannya yang konfrontatif dikhawatirkan akan memicu perpecahan di ruang ganti Bernabeu, persis seperti drama yang terjadi di periode pertamanya (2010-2013).

“Mourinho adalah bom waktu yang siap meledak. Sifat egoisnya bisa berbenturan langsung dengan pemain bintang,” tambah Alvarez.

Nostalgia vs Revolusi

Mourinho memang punya memori manis sekaligus pahit di Madrid. Ia pernah mempersembahkan gelar La Liga 2011-2012 dengan rekor poin fenomenal.

Namun, apakah nostalgia itu cukup untuk membawa Madrid bangkit dari puasa gelar? Atau justru pendekatan humanis Klopp yang lebih dibutuhkan untuk revolusi skuad?

Satu yang pasti, keputusan ada di tangan Perez. Apakah ia akan memilih "hiburan" instan bersama Mourinho, atau membangun fondasi baru bersama Klopp?