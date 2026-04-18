Bursa Transfer F1: Russell Bicara Masa Depannya di Mercedes

Di tengah keriuhan bursa transfer pembalap Formula 1, George Russell akhirnya memberikan jawaban tegas mengenai masa depannya. Pembalap asal Inggris ini memastikan tidak akan kemana-mana dan tetap setia bersama Mercedes hingga setidaknya akhir musim 2026.

Sempat muncul spekulasi liar setelah Mercedes secara terang-terangan melirik Max Verstappen, namun Russell menanggapi hal tersebut dengan kepala dingin. Baginya, kontrak multi-tahun yang ia tandatangani tahun lalu adalah bukti kepercayaan tim kepadanya.

"Saya akan berada di sini tahun depan bersama tim, dan itu saja. Tidak banyak lagi yang perlu dibicarakan," ujar Russell dengan lugas, dikutip dari laman resmi Formula 1.

Fokus pada 'The Next Big Thing'

Meski kini berstatus sebagai pembalap senior di tim Silver Arrows, Russell menghadapi tantangan baru yang menarik: Kimi Antonelli. Pembalap muda fenomenal tersebut kini menjadi rekan duet sekaligus pesaing terdekatnya di lintasan.

Namun, Russell menegaskan bahwa hubungannya dengan tim tetap solid terlepas dari hasil balapan. "Ini adalah kontrak beberapa tahun. Seperti yang kami sepakati, selama semua pihak merasa senang, kerja sama ini akan terus berlanjut," tambahnya.

Dominasi Mercedes Kembali

Keyakinan Russell bukan tanpa alasan. Musim ini, Mercedes tampil menggila dengan menyapu bersih kemenangan di tiga seri pembuka. Performa mobil yang kompetitif membuat Russell betah untuk terus mengejar gelar juara dunia pertamanya.

Saat ini, Russell membuntuti ketat rekan setimnya di papan klasemen. Dengan koleksi 63 poin, ia hanya terpaut sembilan angka dari Antonelli yang duduk di puncak. Persaingan internal ini diprediksi akan semakin memanas, namun satu hal yang pasti: Russell siap membuktikan bahwa ia adalah pemimpin masa depan Mercedes.

