Buru Mafia BBM-LPG, Polri Siapkan Hotline: Masyarakat Bisa Langsung Telepon dan Adukan

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni saat jumpa pers di Mabes Polri, Selasa (21/4/2026). (Foto: Inilah.com/ M Harris Muda)

Mabes Polri menyiapkan hotline pengaduan masyarakat menyusul maraknya praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi. Belakangan, Bareskrim Polri telah menetapkan 330 tersangka, dengan total kerugian negara lebih dari Rp243 miliar.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan pihaknya akan memburu para mafia BBM dan LPG sampai ke akar-alatnya.

Untuk itu, Polri kata dia membutuhkan kerja sama masyarakat untuk aktif melakukan pengaduan lewat hotline khusus yang sudah disiapkan.

"Polri membuka ruang aduan sebagai hotline untuk laporan penyalahgunaan LPG dan BBM bersubsidi. Masyarakat dapat melapor ke nomor telepon 0821-1999-5151," kata Trunoyudo dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2026).

Trunoyudo menambahkan, hotline yang disediakan Polri akan langsung terhubung dengan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri. Ia memastikan, setiap laporan yang masuk dari masyarakat akan segera ditindaklanjuti.

"Dan kemudian ini adalah wujud komitmen Polri untuk memperkuat ketahanan energi di tengah situasi geopolitik dan tentunya dalam ketersediaan, akses, dan keterjangkauan. Namun yang paling utama adalah stabilitas keamanan," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri kembali menggencarkan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.

Dalam waktu 13 hari sejak pengungkapan sebelumnya pada 7 April, Bareskrim Polri kembali menindaklanjuti 223 laporan polisi dengan menetapkan 330 tersangka. Sejumlah barang bukti turut diamankan dalam operasi tersebut.

Barang bukti yang disita meliputi 403.158 liter solar, 58.656 liter pertalite, 13.346 tabung LPG, serta 161 unit kendaraan roda empat dan roda enam.

Dalam periode pengungkapan 7 hingga 20 April, kerugian negara akibat penyalahgunaan energi tersebut kata Nunung ditaksir mencapai Rp243 miliar lebih.

"Tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih kurang Rp243.669.600.800 selama 13 hari," katanya lagi.