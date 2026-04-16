Buruh Desak DPR Realisasikan Janji Ketenagakerjaan Jelang May Day 2026

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Dalam demonstrasi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan hingga realisasi janji pemerintah menjelang peringatan Hari Buruh atau May Day tahun ini.

Presiden FSPMI Suparno menjelaskan bahwa aksi ini merupakan langkah awal untuk mendorong DPR RI agar segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan tersebut mengamanatkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru sebagai hasil uji formil terhadap UU Cipta Kerja.

“Mahkamah Konstitusi jelas, agar segera dibuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Tetapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda dari DPR RI,” kata Suparno kepada wartawan di lokasi.

Ia menilai, hingga kini belum ada perkembangan berarti dalam proses pembahasan aturan tersebut, termasuk belum tersusunnya naskah akademik sebagai dasar pembentukan undang-undang.

Padahal, MK telah menetapkan batas waktu hingga Oktober 2026 untuk penyusunan regulasi baru itu.

Selain menyoroti hal tersebut, buruh juga menuntut komitmen pemerintah terkait kebijakan ketenagakerjaan yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan May Day 2025.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan sejumlah rencana prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, seperti pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), Satgas PHK, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta penyusunan UU Ketenagakerjaan yang baru.

Namun, Suparno menilai pelaksanaan dari berbagai komitmen tersebut belum terlihat hingga saat ini, termasuk dari DPR RI sebagai lembaga pembuat kebijakan.

“Realitasnya sampai hari ini pembantu-pembantu Pak Prabowo termasuk DPR RI tidak mengindahkan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden,” ujarnya.

Ia menambahkan, aksi serupa akan terus berlanjut hingga puncak peringatan May Day pada 1 Mei 2026.

Tekanan kepada pemerintah dan DPR juga akan terus dilakukan hingga mendekati tenggat waktu pengesahan UU Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan MK pada Oktober 2026.