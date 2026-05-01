Buruh di Kawasan Monas Semringah, Pulang Bawa Paket Sembako dari Istana

Para buruh menerima paket sembako dari Istana Kepresidenan RI, Jakpus saat meramaikan Hari Buruh di kawasan Monas, Jumat (1/5/2026). (Foto: Inilah.com/Wahyu Praditya)

Ukuran Font Kecil Besar

Ribuan buruh yang meramaikan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pulang dengan raut muka bahagia, setelah menerima paket sembako dari Istana Kepresidenan RI, Jumat (1/5/2026).

Lutfi, buruh perempuan yang bekerja di Jakarta, mengaku senang mendapatkan bantuan tersebut. Ia menyebut isi paket cukup lengkap.

"Lumayan, ada sembako. Isinya banyak, mulai dari susu, beras, minyak," kata Lutfi.

Hal serupa disampaikan Lilis Suryani, ibu rumah tangga asal Depok. Ia datang ke Monas memang setelah mendengar akan ada pembagian sembako.

"Alhamdulillah dapat sembako. Sering-sering saja kalau ada peringatan Hari Buruh dapat sembako," ujarnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 11.54 WIB, puluhan truk boks berjajar dari arah pintu masuk Patung Kuda menuju kawasan Monas. Area distribusi dipagari dan massa diarahkan masuk melalui gerbang yang telah disiapkan.

Para buruh harus mengantre dan mendaftarkan diri dengan mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda sudah menerima bantuan, sehingga tidak bisa mengambil lebih dari satu paket.

Setiap truk membawa sekitar 1.000 paket sembako, sementara truk berukuran besar bisa memuat hingga 1.400 paket. Paket tersebut berisi beras, minyak goreng, gula, kopi, teh, mentega, dan kebutuhan pokok lainnya, dengan kemasan bertuliskan 'Istana Kepresidenan Republik Indonesia'.

Petugas dari kepolisian dan TNI terlihat mengawal jalannya distribusi. Meski demikian, sempat terjadi keributan akibat padatnya antrean. Sejumlah buruh saling berebut masuk antrean, bahkan ada yang berdesakan saat keluar area.

Hingga pukul 12.00 WIB, pembagian sembako masih berlangsung dengan antrean panjang yang belum surut.

Salah satu buruh pabrik asal Tangerang, Dani, mengaku harus berdesakan untuk mendapatkan paket sembako.

“Padat banget tadi, tapi sudah dapat. Kurang tahu rombongan yang lain,” ujarnya.