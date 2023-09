Buruh Sepatu Adidas di Indonesia Curhat ke Messi Soal Gaji Tak Dibayar

Seorang pekerja pembuat sepatu Adidas di PT Panarub Industry, Indonesia memberikan pesan kepada bintang sepak bola asal Argentina, Lionel Messi mengenai gajinya yang dipotong oleh perusahaannya dan tidak dibayar.

Pesan itu disampaikan oleh Emelia Yanti melalui sebuah poster dan diunggah ke media sosial Twitter @emelia_yanti jelang pertandingan Piala Dunia 2022 antara Timnas Argentina melawan Arab Saudi yang berlangsung pada Selasa (22/11/2022).

Dalam poster yang dipegang, terlihat foto Lionel Messi sedang memegang sepatu bola yang biasa ia pakai untuk mengolah si kulit bundar di lapangan rumput. Foto tersebut diambil saat aksi unjuk rasa protes soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaannya beberapa waktu lalu.

Poster berwarna kuning dan terdapat tulisan berbahasa Inggris itu menjelaskan bahwa ia adalah seorang buruh pembuat sepatu sepak bola merek Adidas. Perusahaannya telah memotong gaji selama pandemi COVID 2020 dan perusahaan tidak membayarnya.

Di kalimat terakhir juga terdapat sindiran pedas berupa pertanyaan yang dilayangkan ke Messi mengenai apakah Adidas juga memotong biaya kontraknya sebagai brand ambassador?

"Hii Messi, saya seorang pekerja dari PT Panarub Industry, Indonesia. Siapa yang membuat sepatu bola untuk Anda. Selama COVID-19 tahun 2020, Adidas memotong gaji saya dan tidak mau membayarnya kembali. Bagaimana denganmu? Apakah Adidas memotong biaya kontrak Anda juga?" tulisnya.

"Pesan seorang pekerja Adidas di Indonesia untuk Lionel Messi, kapten Timnas Argentina," tulis dalam keterangan unggahan Twitternya.

Diketahui, PT Panarub Industry adalah perusahaan di bidang manufaktur pembuatan sepatu dengan merek Adidas, sedangkan Lionel Messi merupakan brand ambassador Adidas yang nilai kontraknya mencapai 18 juta poundsterling.

Qatar 2022 World Cup opening tonight. A Message from an Adidas' worker in Indonesia for Lionel Messi, the captain of the Argentina national team.#PayYourWorkers#RespectLaborRights#QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/8Bxc6rWGty