Bus ALS yang Terbakar Habis Ternyata 'Bus Gelap', Tak Berizin Sejak 2020!

Bangkai bus PO ALS yang terbakar di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Karang Jaya, kabupaten Musi Rawas Utara Sumsel, Rabu (6/5/2026). (Foto: Antara)

Fakta mengejutkan terungkap di balik tragedi kecelakaan maut yang melibatkan bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan truk tangki di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), tepatnya di Simpang Danau, Karang Jaya, Muratara.

Bus yang hangus terbakar dan merenggut belasan nyawa tersebut ternyata beroperasi secara ilegal alias tanpa izin resmi selama hampir enam tahun!

Temuan ini diungkapkan langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, saat meninjau lokasi kejadian.

Hasil pengecekan data menunjukkan bahwa bus ALS bernomor polisi BK 7778 DL itu sudah tidak mengantongi izin operasional sejak 4 November 2020.

Skandal Pemalsuan Identitas Kendaraan

Kejanggalan tidak berhenti di situ. Saat petugas melakukan investigasi mendalam, ditemukan adanya ketidakcocokan antara nomor rangka fisik kendaraan dengan dokumen yang terdaftar.

Hal ini memperkuat dugaan adanya praktik "bus siluman" dengan memalsukan nomor polisi untuk mengelabui petugas di lapangan.

"Kami temukenali bus ini tidak memiliki izin sejak 2020. Bahkan, ada indikasi pemalsuan nomor polisi karena nomor rangkanya berbeda," tegas Aan Suhanan dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Pelanggaran Berat & Ancaman SanksiMeski data Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) tercatat masih berlaku, pengoperasian bus tanpa izin trayek dan dugaan pemalsuan dokumen dikategorikan sebagai pelanggaran berat sesuai PM Nomor 15 Tahun 2019.

Kemenhub kini tengah menyiapkan sanksi tegas bagi perusahaan otobus yang bersangkutan."Sanksinya mulai dari pembekuan izin selama 12 bulan hingga pencabutan izin penyelenggaraan angkutan secara total," tambah Aan.

Tragedi yang Merenggut 16 Nyawa

Kecelakaan maut yang terjadi pada Rabu (6/5) ini menjadi duka mendalam bagi dunia transportasi tanah air. Dari total penumpang dan kru yang diangkut, sebanyak 16 orang dinyatakan meninggal dunia—terdiri dari 11 penumpang bus, 3 kru bus, dan 2 kru truk tangki.

Sementara 4 orang lainnya mengalami luka-luka dan tengah menjalani perawatan di RSUD Rupit Muratara.

"Adapun terkait dengan penyebab kecelakaan, Ditjen Hubdat menunggu hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan penyelidikan pihak Polri," tutupnya.