Bus Rombongan Bonek Diserang Batu-Petasan di KM 51 Cikampek

Suasana tenang di Tol Jakarta–Cikampek (Japek) mendadak pecah pada Minggu (12/4/2026) dini hari. Sekitar pukul 02.30 WIB, rombongan bus suporter Persebaya, Bonek, menjadi sasaran serangan brutal sekelompok orang tak dikenal saat melintas di KM 51.

Insiden ini bermula ketika bus yang membawa para suporter dalam perjalanan pulang usai laga kontra Persija Jakarta tiba-tiba dihujani lemparan batu dan petasan dari pinggir jalan tol. Aksi serangan mendadak tersebut sempat terekam kamera warga dan viral di media sosial, memperlihatkan keributan yang cukup mencekam di tengah jalur bebas hambatan.

Tak tinggal diam, sejumlah suporter Bonek sempat turun dari bus untuk melakukan perlawanan. Aksi saling lempar pun tak terhindarkan selama kurang lebih 20 menit, sebelum akhirnya kelompok penyerang melarikan diri dari lokasi.

Kanit I Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Cikampek, AKP Aris, mengonfirmasi bahwa pihaknya yang sedang berpatroli langsung bergerak cepat mensterilkan area guna mencegah bentrokan meluas.

"Setibanya di Tol Jakarta–Cikampek, mereka diserang oleh orang-orang tak dikenal, diduga dari kelompok lain. Kami langsung mengambil tindakan untuk mengamankan lokasi," ujar AKP Aris.

Guna memastikan situasi benar-benar aman, polisi mengarahkan seluruh rombongan bus ke rest area terdekat untuk diberikan pengarahan dan pendataan. Setelah kondisi dipastikan kondusif, petugas melakukan pengawalan ketat terhadap bus-bus tersebut hingga mencapai Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama).

Pihak kepolisian memastikan bahwa saat ini rombongan telah melanjutkan perjalanan menuju arah Tol Cipali dengan pengawasan. Belum ada laporan resmi mengenai total kerugian materiil maupun korban luka akibat insiden "penghadangan" dini hari tadi.