Bus TransJakarta 6D Tebet - Senayan Kini tak Lagi Berhenti di Menara Mandiri, Ini Rute Terbarunya

Sabtu, 11 April 2026 - 19:37 WIB

Bus Transjakarta melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (12/9/2025). (Foto: Antara/Bayu Pratama S)

Ukuran Font Kecil Besar

Bus Transjakarta rute 6D (Stasiun Tebet – Bundaran Senayan) tak lagi berhenti di titik pemberhentian Menara Mandiri arah Bundaran Senayan mulai Sabtu ini.

"Pelanggan dapat menggunakan alternatif pemberhentian melalui bus stop Gelora Bung Karno 1 untuk melanjutkan perjalanan," kata Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR TransJakarta, Ayu Wardhani, di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Titik pemberhentian rute 6D arah Bundaran Senayan, yakni Stasiun Tebet – Sawo Kecik Raya – Telkom Tebet – Kota Kasablanka – Puri Casablanca – UPT. LLHD 2 – Kuningan 18 – Ambassador – Satrio 6 – Karet Pedurenan 2 – Jl. Tiong – Sbr. Standard Chartered – Jl. Bek Murad – Flyover Karet – Sahid Sudirman Center.

Kemudian, Citywalk Sudirman – Jl. Karet Pasar Baru Timur 5 – Grand Sahid – Karet Sudirman 3 – Karet Sudirman 2 – Benhil 3 –GBK Pintu 7 – Gelora Bung Karno 2 – FX Sudirman – Bundaran Senayan 2 – Bundaran Senayan 1.

Sementara untuk arah Tebet, yakni Bundaran Senayan 1 – Summmitmas – Gelora Bung Karno 1 – Plaza Sentral – Sampoerna Strategic – Viva Futsal – Karet Pedurenan 1 – Lotte Mall Kuningan 1 – Mega Kuningan – Pos Polisi Satrio – Sbr. Manhattan Hotel – UPT. LLHD 1 – SMU 79 – Pal Batu 3 – Pal Batu 2 – Cervino Village – Smabel – Gebu Minang – Stasiun Tebet.

Penyesuaian rute tersebut dilakukan untuk meningkatkan konektivitas pelanggan di kawasan padat aktivitas seperti Tebet, Kuningan, dan Sudirman hingga Senayan.

Modifikasi ini juga diharapkan mampu memberikan efisiensi waktu tempuh serta pemerataan akses transportasi publik bagi masyarakat.

“Modifikasi rute 6D ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan serta kemudahan akses bagi pelanggan,” ujar Ayu.

Lalu, kendati ada perubahan titik pemberhentian bus, namun layanan 6D tetap beroperasi setiap hari mulai pukul 05:00-22:00 WIB dengan tarif layanan tetap sebesar Rp3.500.