Busana Karya Putri Zulkifli Hasan Bakal Tampil di London Fashion Week

Busana karya Putri Zulkifli Hasan dalam koleksi Rose and Beyond bakal ditampilkan di London Fashion Week 2024 pada September 2024.

Kali ini, Putri dari Menteri Perdagangan (Mendag) Zulhas itu, berkolaborasi dengan desainer ternama dari tanah air, yaitu Ayu Dyah Andari. “Saya senang dan bangga sekali dapat merepresentasikan para perempuan hebat Indonesia melalui koleksi ini,” kata Putri Zulkifli Hasan saat Press Conference Rose and Beyond di Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Putri Zulhas yang dikenal sebagai pengusaha sekaligus politikus perempuan itu, ternyata juga pemerhati masalah perempuan, terutama ibu dan anak. Dengan kolaborasi ini, ia bermaksud agar dapat lebih meningkatkan keterampilan dari pengusaha, terkhusus dari perempuan.

Koleksi Rose and Beyond ini, papar Putri, menceritakan tentang hubungan antara dunia dan perempuan. Ditampilkan melalui teknik sulaman, karya dari pengrajin asal Indonesia. Nama tersebut diusung dengan maksud untuk dapat melahirkan kembali siluet serta ciri khas yang klasik. Dalam kesempatan itu, terdapat pula simbol bunga mawar yang kerap ditemukan pada kolaborasi busana karya Putri dan Ayu.

Di lain sisi, menurut Ayu yang menjadi teman kolaborasinya itu, karyanya menggambarkan tanaman mawar yang terdapat dalam setiap koleksi pakaian. Di mana, mawar kuat dengan simbol feminitas. Namun tak sekedar feminitas, mawar juga menggambarkan kekuatan.

Menurutnya, tumbuhan mawar memiliki kekuatan dengan dapat hidup di tempat-tempat yang tak terduga. Dalam hal in nama dari Rose and Beyond mencerminkan metafora dari kekuatan seorang perempuan. "Saya yakin semua wanita memiliki kekuatan tersendiri untuk berhasil dimana pun ia berada," jelasnya.